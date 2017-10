Teo Cârnaţ şi-a dat demisia din CSM: Nu vreau ca numele meu să fie identificat cu actuala guvernare

Teo Cârnaţ a menţionat că renunţă la mandatul de membru al CSM în legătură cu faptul că a picat testul la poligraf pentru funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI).

„Mă consider integru, pe perioada activităţii mele am luat decizii în conformitate cu legislaţia, nefiind influenţat de nimeni. Atât în cadrul Consiliului municipal Chişinău, cât şi la Consiliul Superior al Magistraturii am fost activ, am ridicat probleme, am propus soluţii şi cred că am accentuat transparenţa şi gradul de informare a societăţii privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii”, a spus Teo Cârnaţ.



Acesta a subliniat că a participat la concursul de ocupare a funcţiei de preşedinte al ANI pentru a se convinge dacă principiul meritocraţiei este decisiv în accederea în respectiva funcţie sau decizia aparţine guvernării. Totodată, Teo Cârnaţ a specificat că, în pofida faptului că mai mulţi experţi şi-au expus îngrijorarea şi nemulţumirea faţă de regulile de participare la concurs, acesta a avut curaj şi a participat subliniind că testarea a durat şapte ore.



Teo Cârnaţ a spus în plenul CSM că a răspuns sincer la toate întrebările, chiar dacă acestea au fost extrem de tendenţioase, iar modul cum s-a desfăşurat testarea i-au dat temei să înţeleagă că politicul deja cunoştea rezultatul testării pe care încă nu o susţinuse. În acest context, Teo Cârnaţ a spus că nu vrea ca numele său „să păteze CSM” şi în egală măsură nu vrea ca numele său să fie identificat cu actuala guvernare şi de aceea solicită să-i fie acceptată cererea de demisie.



Totodată, Teo Cârnaţ analizează procedurile de contestare a rezultatelor testării, iar dacă va exista temei, acesta a spus că va merge în instanţa de judecată.