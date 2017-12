Taxarea eletronică în transportul public din Chişinău va fi implementată până pe 1 septembrie 2018

Viceprimarul Ruslan Codreanu a menţionat că acest fapt va reprezenta o nouă etapă calitativă în dezvoltarea Chişinăului.

„Una din promisiunile pe care mi le-am asumat în calitate de consilier municipal a fost tichetarea electronică în transportul public. Fiind una din priorităţi, din poziţia de viceprimar am monitorizat elaborarea caietului de sarcini, am insistat în comisiile consiliului să fie alocaţi banii necesari şi am urmărit cu atenţie şedinţele grupului de lucru”, a declarat Ruslan Codreanu, potrivit unui comunicat de presă emis de PPEM.

Viceprimarul a subliniat că tichetarea eletronică va însemna pentru Chişinău o trecere la o nouă etapă calitativă în dezvoltarea transportului public.

Conform studiilor, municipiul anual pierde zeci de milioane de lei din cauza sistemului actual de taxare. Marele avantaj al e-tichetarii va fi economisirea banilor şi investirea lor ulterioară în modernizarea Regiei Transport Electric şi a Parcului Urban de Autobuze.