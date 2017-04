RISE Moldova: Pionii laundromatului rusesc VIDEO

Potrivit RISE, Gheorghe Munteanu este unul dintre ei. Are 35 ani şi trăieşte modest într-o casă din centrul satului Ulmu din raionul Ialoveni. Acum un an s-a bătut cu un consătean şi a rămas invalid. De atunci nu poate lucra. Soţia lui, Irina, este cea care aduce bani în casă.

În 2012, fără să ştie, atât Gheorghe cât şi Irina au figurat în contracte fictive cu o datorie de un miliard de dolari, bani pe care ar fi trebuit să-i întoarcă unor firme-fantome. Datoria a fost pusă pe spatele lor de companii offshore şi firme din Rusia.

„Se pare că soţul meu este milionar, are iaht şi vilă. Noi chiar am fost şocaţi. Nu am avut aşa bani, nici jumătate, nici măcar 10% din această sumă. Trăim ca oamenii obişnuiţi, când mai bine, când mai rău. Uneori nu avem bani nici pentru pâine”, spune Irina, prinsă şi ea în Laundromat cu o datorie fictivă de 500 de milioane de dolari.