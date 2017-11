Protest la Procuratura Generală. Se cere urmărirea penală a liderului PDM , Vlad Plahotniuc

Ilian Caşu, vicepreşedintele Partidului Politic Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, a venit cu îndemnul ca măcar unul din cei 500 de procurori din Republica Moldova să îndrăznească să iniţieze o cauză penală pe numele lui Vlad Plahotniuc. Acesta a subliniat că cetăţenii şi mass-media vor ţine presiune constantă pe procurori şi este sigur că se va găsi un procuror curajos, care va face asemenea pas.

Analistul politic Alexei Tulbure a spus că se cere o reacţie promptă şi o investigaţie transparentă. „Nu vrem sângele nimănui, cerem investigaţie rapidă, transparentă, în caz contrar, cei din Procuratura Generală să-şi prezinte demisia. Cerem reacţie simetrică la declaraţiile lui Proca, pentru că s-au adus acuzaţii de trafic de fiinţe umane şi organizare a asasinatelor la adresa unui om care se numeşte „coordonatorul guvernării”, a menţionat Alexei Tulbure, subliniind că Procuratura Generală trebuie să investigheze toate acuzaţiile aduse şi să declare dacă sunt sau nu adevărate.

Manifestanţii au precizat că vor continua să iasă în stradă cu proteste, dar nu au menţionat data exactă şi locul.

Într-un interviu în exclusivitate pentru Jurnal TV, filmat în Penitenciarul Jilava din România şi difuzat joi seara, 2 noiembrie, interlopul Vitalie Proca recunoaşte că în 2012 a atentat la viaţa omului de afaceri Gherman Gorbunţov la comanda lui Vlad Plahotniuc: „M-a prins într-un moment în care am stat mai prost cu banii. Nu am putut să întorc o sumă de bani împrumutată şi mi s-a propus să fac acest lucru”. După interviul lui Proca, un alt figurant al schemei organizării tentativei de omor, Valeriu Halupa, spune că Renato Usatîi este de fapt comanditarul. Într-o intervenţie prin Skype în emisiunea Fabrika, de la Publika TV, pe 3 noiembrie, Valeriu Halupa, a spus că a fost primul care a mers la Procuratură şi a făcut declaraţii pe acest caz, după ce a aflat de la televizor în a fost implicat. Halupa spune că rolul său a fost să verifice adresele din Londra, unde stătea bancherul. „Am spus totul aşa cum este. A doua zi m-a sunat Ion Druţă şi m-a întrebat de ce am fost la Procuratură. Din cuvintele lui: m-a sunat Usatîi, oamenii care au comandat toată asta, că sunt oameni puternici care au valoare foarte mare şi mi-a spus să nu-mi fac griji”, a povestit Valeriu Halupa.

Cu câteva zile înainte de aceste dezvăluiri, pe 31 octombrie, Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale a prezentat schema organizării tentativei de omor a omului de afaceri Gherman Gorbunţov. Potrivit PCCOCS, asasinatul a fost comandat de liderul Partidului Politic Partidul Nostru, Renato Usatîi, iar executorul, Vitalie Proca, ar fi trebuit ulterior, contra unei sume, să numească un alt comanditar – pe Vlad Plahotniuc.