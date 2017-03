Participarea la Eurovision va avea loc sub patronajul lui Igor Dodon

FOTO Igor Dodon via Facebook

La o întrevedere a şefului statului cu membrii trupei SunStroke Project, care va reprezenta Republica Moldova în acest an la Eurovision, Igor Dodon a declarat că atât deplasarea delegaţiei la concurs, cât şi turneul de promovare a piesei „Hey Mamma” va avea loc sub patronajul preşedintelui Republicii Moldova, cu suportul asociaţiei obşteşti „Iubesc Moldova”. Turneul de promovare va începe la Tel-Aviv pe 5 aprilie şi va continuă la Amsterdam pe 8 aprilie, Madrid – 15 aprilie şi Moscova – 21 aprilie.



Marţi, 21 martie, Igor Dodon a avut o întrevedere şi cu conducerea Centrului Rus pentru Ştiinţă şi Cultură „Rossotrudnicestvo” şi cu membrii comitetului organizatoric al Festivalului Internaţional al Tinerilor şi Studenţilor, ediţia a XIX-a, care se va desfăşura în perioada 14 – 22 octombrie în oraşul Soci, Federaţia Rusă. Igor Dodon a accentuat că delegaţia Moldovei va participa la eveniment cu suportul şi sub patronajul preşedintelui Republicii Moldova.



La Festivalul din Soci este preconizată participarea a zeci de mii de tineri cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani, din peste 160 de ţări. Republica Moldova va fi reprezentată de o delegaţie de 250 de persoane, inclusiv din regiunea transnistreană, Găgăuzia.