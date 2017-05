Chişinăul se va împărţi în două de 9 Mai. În timp ce unii vor sărbători Ziua Victoriei, alţii vor petrece de Ziua Europei

La ora 08.30, membrii şi simpatizanţii Partidului Comuniştilor vor participa la „Marşul Victoriei” spre Complexul memorial „Eternitate”. Mulţimea va porni de la Arcul de Triumf. Iar la ora 16.00 va avea loc degustarea terciului soldăţesc în Grădina Publică „Ştefan cel Mare”.



Un marş spre Complexul Memorial „Eternitate” anunţă şi Organizaţia Veteranilor din Republica Moldova, dar deocamdată nu este precizată ora.



Partidul Socialiştilor are planificate miting şi concert în Scuarul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, de dimineaţă până la ora 23.00. De asemenea, vor avea loc întâlniri cu alegătorii în Scuarul Teatrului Naţional de Operă şi Balet şi în Piaţa Marii Adunări Naţionale.



Membrii Organizaţiei „Onoare, Demnitate şi Patrie” vor promova tricolorul, limba română şi unirea Republicii Moldova cu România în Piaţa Marii Adunări Naţionale, Scuarul magazinului UNIC, în faţa Oficiului Poştal Central, Memorialul „Eternitate”, Parcul „Afgan”. Iar Partidul Liberal organizează un miting la Teatrul de Operă şi Balet şi în Piaţa Marii Adunări Naţionale.



Partidul Democrat va organiza în toate sectoarele municipiului Chişinău acţiuni de informare a locuitorilor despre avantajele modificării sistemului electoral pentru alegerea directă a deputaţilor de către cetăţeni. De asemenea, PDM va organiza în Piaţa Marii Adunări Naţionale concert dedicat Zilei de 9 Mai. Evenimentul va dura de la ora 10.00 până la 23.00.



AO „Clubul Istorico-Patriotic Rus” organizează o expoziţie de fotografie consacrată celei de-a 72-a aniversări a victoriei asupra fascismului, la monumentul lui Ştefan cel Mare.



Iar la Biblioteca Naţională, de la ora 12.00, va avea loc etapa finală a Concursului Republican „Europa la noi acasă”. În seara zilei de 9 mai, la Muzeul Naţional de Artă al Moldovei va avea loc Festivalul Internaţional J.S. Bach, ediţia a VII-a „Bach in the city”. În scenă vor urca acordeoniştii de la Concertino. Organizatorul evenimentului este Sala cu Orgă, Fundaţia Culturală J.S. Bach. Concertul va începe la ora 18.30. La Filarmonica Naţională „Serghei Luchevici”, sala mare, va avea loc un concert de ziua Europei „De la Rococo la Tango”, cu începere de la ora 18.00.