Candu: Istoria nu cunoaşte ca un popor să fi ales un model civilizaţional inferior

Mai mult decât atât, noi vrem, iar eu sunt sigur că putem, fi parte a UE. Pentru ca acest lucru să se întâmple mai devreme, trebuie să muncim în continuare cel puţin la fel de intens ca în ultimii doi ani”. Declaraţia aparţine preşedintelui Parlamentului, Andrian Candu, care a acordat un interviu pentru IPN, cu ocazia celor 26 de ani de Independenţă a Republicii Moldova.

Andrian Candu a menţionat că, de asemenea, trebuie să se înţeleagă faptul că libertatea de expresie presupune şi responsabilitate, că toleranţa înseamnă să accepţi alte puncte de vedere, chiar dacă nu-ţi plac, că drepturile tale nu pot fi mai importante decât ale celui de alături, că dacă vrei educaţie şi medicină bună, cel puţin trebuie să plăteşti impozite şi multe alte lucruri importante pe care le învăţăm împreună pe această cale de integrare europeană.

„Deci, dincolo de marile transformări legislative, normative, standarde etc., dincolo de politică şi politicieni, avem un fel de-a fi care este apropiat de cel european, dar care pe alocuri necesită ajustări. Aceste ajustări sunt uneori dureroase şi cresc numărul euroscepticilor. Totuşi, istoria nu cunoaşte precedente ca un popor să fi ales un model civilizaţional inferior. De asta, da, sunt sigur de ireversibilitatea căii de integrare europeană a Moldovei”, a opinat şeful legislativului.

Preşedintele Parlamentului a menţionat că actuala guvernare nu va admite deturnarea cursului spre Uniunea Europeană. Mai mult, când politicile adoptate vor fi pe deplin implementate, numărul celor care ar vrea un alt curs de dezvoltare va fi infim. Oficialul a spus că oamenii s-au convins deja că guvernarea îşi respectă angajamentele şi face tot ce promite. „Dacă nu credeţi unui politician, credeţi unui tată a trei copii pe care îi cresc aici – Moldova se schimbă şi se va schimba în continuare până va ajunge să fie aşa cum ne-o dorim, o ţară în care vrei să trăieşti”, a mai spus Andrian Candu.

Şeful legislativului a declarat că, poate în premieră, există o viziune clară a cum trebuie să arate Republica Moldova. Potrivit lui, toate reformele şi deciziile din ultimii doi ani au un singur obiectiv – de a transforma ţara într-un stat prietenos, incluziv şi care oferă şanse egale pentru afirmare tuturor locuitorilor săi. „Am început cu justiţia, pentru că, dacă legea se aplică selectiv, nu este posibilă dezvoltarea ţării şi garantarea siguranţei cetăţenilor. Un salt calitativ nou am reuşit să facem în lupta împotriva corupţiei, când am şters graniţa între mica corupţie şi corupţia mare. Totodată, am redus din reglementările şi controalele excesive care încurajau mita şi ilegalităţile în raporturile dintre funcţionari şi business”, a menţionat oficialul.

De asemenea, oficialul spune că a fost acordată independenţă procurorilor şi judecătorilor, fapt ce a permis începerea unor investigaţii de rezonanţă şi condamnarea unui fost premier, precum şi urmărirea penală a miniştrilor şi altor demnitari din actuala sau fostele garnituri guvernamentale. A fost securizat sistemul bancar printr-un pachet de legi care a blocat una din principalele surse de finanţare ilicită pentru mulţi politicieni şi pretinşi oameni de afaceri. A început reforma administraţiei publice, pentru că, în opinia sa, Moldova are nevoie de un aparat birocratic eficient şi integru. A fost introdusă practica cooperării strânse dintre executiv şi legislativ, făcând publice şi previzibile intenţiile şi planul de lucru al guvernării pentru oameni.

„Ne vom concentra în continuare pe creşterea calităţii vieţii. Am creat o bază care permite lansarea de noi afaceri şi dezvoltarea celor existente în condiţii facilitare pentru că avem nevoie de locuri de muncă bine plătite. Abordăm lucrurile sistemic, deoarece schimbările pe care le facem urmăresc nu doar obiectivul imediat de a îmbunătăţi situaţia, dar ţintesc dezvoltarea ţării pentru multe decenii înainte”, a conchis Andrian Candu.