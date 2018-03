Şefa de la secţia Terapie nr. 2 a Spitalului Municipal, în stare gravă după ce a fost bătută de soţul unei paciente care a murit

Incidentul s-a petrecut sâmbătă, 10 martie, în incinta spitalului, după ce o pacientă pe care o trata medicul a murit.

Soţul femeii a luat-o la bătaie pe doctoriţă, acuzând-o că nu a întreprins toate manevrele medicale necesare pentru a salva viaţa soţiei sale. Ala Valenga s-a ales cu câteva coaste rupte şi cu comoţie cerebrală. Pacienta care a decedat avea 70 de ani şi prezenta sindrom coronarian acut.

„Eu am văzut-o pe 8 martie seara. Starea ei era stabilă. Dimineaţa mi s-a spus că a decedat subit. Nu este vina noastră. Nu a depins de noi“, a explicat Valenga.

„El m-a tras atât de tare de păr, mi se părea că îmi va rupe pielea de pe cap. Apoi m-a împins peste nişte scaune. Îmi sunt fracturate două coaste. Nu am putut să mă apăr deloc. Noi lucrăm în condiţii foarte grele. Este imposibil aici, deja mă gândesc să plec. Dacă cineva va veni cu un cuţit într-o zi? Cine ne apără pe noi?“, a declarat doctoriţa, citată de Sănătateinfo.md

Potrivit aceleiaşi surse, şeful Spitalului Municipal nr. 1, Iurie Dondiuc, au fost luate mai multe măsuri pentru protejarea angajaţilor.

„Ştiţi nu mai rău decât mine că toţi lucrătorii medicali se află în situaţii de risc şi sunt vulnerabili din acest punct de vedere. Noi nu ne putem compara cu spitalele din alte ţări, unde lucrătorii medicali sunt securizaţi. Această securizare costă foarte mult. Noi nu avem gardieni, camere video peste tot, deşi în ultimii doi ani noi am investit foarte mult. Spitalul are în total patru blocuri şi personalul este nevoit să se deplaseze între ele, de multe ori şi noaptea. Şi s-au întâmplat multe cazuri de agresiune. Acum am luat măsuri, am blocat intrările, dar nu putem pune câte un buton de alarmă la fiecare etaj”, a declarat Dondiuc pentru Sănătateinfo.md.

În acest caz a fost deschisă o anchetă.