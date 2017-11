Un doctorand al Universităţii Babeş-Bolyai Cluj, câştigătorul Concursului de eseuri „Corneliu Coposu“

În vârstă de 25 de ani, şimleuanca Ioana Gale, a câştigat locul I la Concursul de eseuri "Corneliu Coposu", ediţia 2017. Tânăra, care este doctorand la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, a participat la competiţie cu o lucrare pe tema moştenirii politice a lui Iuliu Maniu în opera şi activitatea lui Corneliu Coposu. Lucrarea ei a fost structurată în două părţi, una legată de moştenirea politică şi formarea lui Corneliu Coposu ca om politic, la umbra Sfinxului de la Bădăcin, iar a doua, axată pe opera jurnalistică a Seniorului, ca oglindă a moştenirii politice lăsate de Maniu.

Concursul de eseuri a ajuns la a doua ediţie, fiind organizat de Fundaţia "Corneliu Coposu", Fundaţia Academia Civică şi Fundaţia Hanns Seidel şi s-a adresat studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor din sistemul universitar românesc, din Basarabia, Bucovina, şi din cel european. Proiectul îşi propune să scoată în evidenţă legătura specială dintre doi mari oameni politici, "care nu au vrut nimic pentru ei şi care s-au dedicat prin morală, luptă şi sacrificiu, neamului şi României Mari".

"Mulţumim Fundaţiei Corneliu Coposu, Fundaţiei Academia Civică şi Fundaţiei Hanns Seidel, organizatorii concursului anual de eseuri, pentru şansa pe care o oferă tinerilor de a descoperi adevărate modele de urmat şi de invocat într-o etapă în care sistemul de valori autentice este înlocuit de nonvalori. Eseul pe care l-am construit ca o pledoarie pentru cauza tinerilor care tânjesc după modele şi care, privind în jur, rămân dezamăgiţi de ceea ce este prezentat ca model", a scris Ioana pe pagina ei de Facebook, la scurt timp după anunţarea câştigătorilor.

Şimleunca ne-a mărturisit că jurnalist fiind, i s-a părut firesc să îşi îndrepte atenţia asupra studierii activităţii publicistice a ziaristului Corneliu Coposu. "L-am ales pe Corneliu Coposu pentru că am simţit acea vibraţie interioară dată de locurile natale comune şi de faptul că, un sălăjean de-al meu a devenit, prin prisma comportamentului şi credinţei sale, liderul moral al României", a precizat tânăra.

"În familia mea se discuta despre Iuliu Maniu ca fiind un mare român; sigur că discuţiile erau mult mai profunde, dar eu, copil fiind, asta am reţinut. Mai mult decât atât, obişnuiam să mă duc des la Bădăcin pentru că acolo slujea cumnatul meu, preotul Cristian Borz, iar liturghiile erau celebrate în casa lui Iuliu Maniu. M-am ataşat de acea casă, de sătenii care veneau la biserică şi, în timp, cunoscându-l din ce în mai bine pe Iuliu Maniu, m-am ataşat şi sufleteşte de acest nume. Ani mai târziu, în timpul facultăţii, mi-am propus să îmi îndrept atenţia către un sălăjean care s-a format în proximitatea lui Iuliu Maniu, ba mai mult, au fost rude pe linia descendenţei familiei Bărnuţiu şi acesta a fost Corneliu Coposu. Am vrut să-i cunosc povestea şi după ce am aflat-o a devenit subiect de lucrare de licenţă, de disertaţie şi acum de doctorat", a completat ea.