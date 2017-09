O româncă luptă pentru un viitor mai bun al copiilor din Kenya

Rocsana, alături de copiii de la Aroma Preparatory School FOTO Facebook.com/Educate the Future of Kenya

Rocsana Bianca Cherecheş, 21 de ani, studiază Dreptul Internaţional la o universitate din Olanda. Este studentă în anul III şi mărturiseşte că a optat pentru o facultate din străinătate din dorinţa de a cunoaşte locuri şi oameni noi şi de a avea mai multe oportunităţi.

În căutarea unui proiect extracurricular în care să se implice pe perioada vacanţei şi care să îi permită să acumuleze experienţă, Rocsana a aflat despre un internship internaţional de îmbunătăţire a calităţii educaţiei din Kenya. „Un prieten care ştia că vreau să mă implic într-un program de voluntariat m-a pus în legătură cu coordonatorul de proiect, care căuta persoane dispuse să se implice pentru realizarea de investiţii la Aroma Preparatory School“, povesteşte tânăra. Şcoala a fost înfiinţată în 2014, iar de atunci, progresele au fost vizibile pentru că majoritatea copiilor din şcoală au absolvit cu rezultate excelente şi au promovat în următorul ciclu de învăţământ, dezvoltându-se cognitiv şi dobândind cunoştinţe de matematică şi scriere. În plus, le asigură câtorva zeci de elevi de 4-7 ani, două mese pe zi, aspect extrem de important în condiţiile în care mulţi copii din statul african ajung să moară de foame.

Strângere de fonduri internaţionale

Într-o primă etapă, s-a pus problema ca Rocsana să meargă singură în Kenya, pentru o lună, perioadă în care să predea copiilor de la o şcoală din regiunea Siayia, situată în sud-vestul ţării. Cum o astfel de abordare nu ar fi avut impact de lungă durată, studenta a antrenat în proiect încă două tinere de 24 de ani – Chantal, asistent social, şi Jitske, profesoară. Ştiind că imobilul în care funcţionează şcoala era într-o stare deplorabilă, cele trei au demarat o campanie de crowdfunding, pentru a stânge bani ca să renoveze şcoala, dar şi ca să asigure copiilor de acolo rechizite şi material didactic. „Am reuşit să strângem în jur de 1.900 de euro din donaţiile făcute de oameni din întreaga lume, bani cu care am plecat în luna iulie a acestui an spre Siaya“, spune Rocsana.

În şcoala de la destinaţie, voluntarele au descoperit 42 de copii sărmani, cu vârste cuprinse între 4 şi 7 ani, care studiau îngrămădiţi într-o singură sală de clasă, fără podea, cu bănci învechite:

„Am găsit acolo copii a căror viaţă se bazează pe o luptă continuă cu sărăcia, cu foamea, cu lipsa de îngrijiri medicale. Sunt copii foarte deştepţi, receptivi, dar săraci lipiţi pământului. Locuiesc în case de pământ cu acoperiş din paie, nu au ce mânca, iar pentru a ajunge la cursuri, majoritatea sunt nevoiţi să parcurgă zilnic câţiva kilometri pe jos şi desculţi. Viitorul lor nu ar trebui să fie limitat la supravieţuire, ba din contră, o şansă la o mai bună educaţie le-ar permite să îşi arate potenţialul“.

Şcoală refecută din temelii

Timp de trei săptămâni, Rocsana, Chantal şi Jitske au lucrat cot la cot cu echipele de muncitori, astfel că în locul şcolii dărăpănate, fără uşi şi geamuri au clădit un imobil nou, în care micuţii să poată învăţa în condiţii decente. „Ne-am fi dorit să colectăm din donaţii mai mulţi bani, pentru că ştiam că va fi mult de muncă, dar ne-am descurcat excelent. Practic, am reclădit şcoala, începând cu fundaţia, am amenajat două săli de clasă, le-am zugrăvit, am construit bănci, catedre, rafturi, am schimbat geamurile, am montat podele, uşi, am dotat-o cu material didactic, table şi tot felul de rechizite.

Ne-au rămas 300 de dolari, pe care i-am pus deoparte pentru finele anului, când se schimbă curricula şi copiii vor avea nevoie de manuale noi“, adaugă zălăuanca.

Pentru că nevoile identificate la micuţa unitate de învăţământ sunt multe, Rocsana a decis să continue demersurile pentru ajutorarea copiilor de acolo, şi asta chiar dacă din această iarnă, zălăuanca va pleca în Brazilia pentru a-şi finaliza studiile universitare în cadrul unui program de schimb de experienţă pentru studenţi. Ca urmare, a demarat o nouă acţiune de strângere de fonduri, de această dată pentru a achiziţiona alimente şi un rezervor pentru colectarea apei de ploaie, atât de necesară pentru prepararea meniului zilnic.

„Priorităţile sunt un rezervor cu o capacitate de circa 5.000 de litri, ce costă undeva la 300 de dolari, şi un stoc de alimente pentru trei luni: orez, cartofi, porumb, fasole, pentru care ar fi nevoie de circa 500 de dolari. Pe viitor, ne gândim să le asigurăm o plită pe gaz, pentru că acum gătesc pe sobe cu lemne şi durează destul de mult până termină de preparat mâncarea, şi să racordăm şcoala la reţeaua de energie electrică. Prin urmare, orice donaţie este binevenită“,

punctează tânăra, care a deschis un cont în care pot fi făcute donaţii pentru elevii kenyeni – RO66BTRLRONCRT0411109301 – Cherecheş Rocsana-Bianca. Proiectul va fi predat altor studenţi voluntari, cu Rocsana, Chantal şi Jitske în calitate de coordonatori.

„Mi-aş dori să mă mut în Kenya“

Deşi experienţa kenyană a durat doar trei săptămâni, Rocsana s-a îndrăgostit de ţara africată şi recunoaşte că şi-ar dori să se mute acolo: „A fost cea mai frumoasă experienţă pe care am avut-o vreodată. Mi-a plăcut bunătatea oamenilor de acolo, buna dispoziţie, amabilitatea, căldura lor. Am învăţat să apreciez aspecte aparent banale: să nu fac risipă de apă când spăl vasele, să nu gătesc mai mult decât am nevoie, ca să nu ajung să arunc mâncarea, să fiu mai organizată şi să am mai multă răbdare. Mi-aş dori să mă mut în

Kenya şi să îi ajut în continuare, pentru că sunt mulţi copiii care nu au oportunităţile noastre şi este păcat să se irosească talente“. Întreaga activitate derulată prin proiect poate fi consultată pe pagina de Facebook „Educate the Future of Kenya“.

Vă mai recomandăm:

Agenţii schimbării. Tinerii care vor să transforme comunitatea - FOTO

Eleva de liceu care a pus pe picioare o afacere socială grozavă: procură hrană colegilor şi-i trimite pe copiii sărmani în excursii