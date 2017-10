FOTO Soare, planete şi cosmonauţi, în centrul oraşului. Sute de copii au marcat Săptămâna Spaţiului Cosmic

Peste 700 de copii, ce la cei de grădiniţă, la elevi de liceu, au marcat marţi, 10 octombrie, în centrul municipiului Zalău, Săptămâna Spaţiului Cosmic. Cu această ocazie, ei s-au întrecut în a-şi etala proiectele ingenioase şi pline de culoare menite a evidenţia frumuseţea spaţiului cosmic: de la costume de cosmonauniţi, stele sau planete, la machete şi desene reprezentând corpuri cereşti ori rachete, sau prezentări de scenete.

“Acesta este cel mai mare proiect ce are ca temă spaţiul cosmic. L-am demarat în 2006, la Colegiul Tehnic Alesandru Papiu Ilarian şi l-am extins în fiecare an, prin adăugarea de noi unităţi de învăţământ. Aşa se face că ulterior li s-au alăturat şi unităţile de învăţământ din ciclul primar, gimnazial şi chiar micuţii de la grădiniţă. În acest an avem peste 700 de copii participanţi”, ne-a declarat inspectorul şcolar general Maria Pop.

Săptămâna mondială a spaţiului cosmic are loc în fiecare an între 4 şi 10 octombrie; aceste zile punctează două evenimente importante în istoria cuceririi spaţiului: lansarea primului satelit artificial al Terrei, Sputnik 1 (4 octombrie 1957), deschizând astfel calea spre explorarea spaţiului, şi semnarea Tratatului privind principiile care guvernează activităţile statelor în domeniul explorării şi utilizării paşnice a spaţiului cosmic, inclusiv a Lunii şi a celorlalte corpuri cereşti (10 octombrie 1967).

Ediţia din acest an a Săptămânii Spaţiului Cosmic are la bază tema “Explorând noi lumi în spaţiu”, ce se concentrează pe identificarea următoarelor obiective de explorare spaţială: Luna, planeta Marte sau şi mai departe, prilejul fiind o oportunitate prin care publicul larg poate fi informat despre contribuţiile ştiinţei şi tehnologiei spaţiale la îmbunătăţirea condiţiei umane. În plus, este cadrul ideal prin care poate fi stârnit interesul tinerei generaţii către domeniul ştiinţei şi tehnologiei.

La Zalău, din 2006, sub denumirea ,,Cu mic, cu mare….prin Univers !“, manifestarea a stârnit an de an interesul a tot mai multor unităţi de învăţământ care s-au alăturat miilor de evenimente înregistrate de tot globul pământesc.

