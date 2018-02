FOTO Gală pentru salvarea Casei lui Iuliu Maniu. Directorul INP: „Patrimoniul este al tuturor şi grija nu trebuie lăsată doar în sarcina autorităţilor“

Aproximativ 25.000 de euro au fost colectaţi din donaţii, în cadrul Galei Caritabile "Împreună pentru Iuliu Maniu", ce a avut loc vineri, 16 februarie, pentru strângerea de fonduri necesare continuării lucrărilor de reabilitare a Casei Memoriale de la Bădăcin.

Evenimentul a reunit autorităţi, oameni de afaceri, politicieni, reprezentanţi ai instituţiilor publice, dar şi oameni simpli, veniţi să întindă o mână de ajutor pentru salvarea casei în care a copilărit Iuliu Maniu, artizanul Marii Uniri. Gala a fost prezentată de către vedeta de televiziune Iuliana Tudor, care a lansat, cu acest prilej, o invitaţie la schimbare către toţi cei prezenţi:

"Anul acesta, mai mult decât oricând, ar trebui să gândim fiecare dintre noi, că este un an al resetării. Vorbesc despre o schimbare profundă, de la mentalitate, până la felul în care ne raportăm la România. Dacă îmi doresc o Românie mai bună, trebuie să încep în primul rând cu mine; dacă îmi doresc o Românie mai educată, trebuie să încep întâi cu mine: să învăţ mai mult şi de la cei mai buni. Dacă îmi doresc o Românie prosperă, atunci eu sunt eu sunt cea care trebuie să muncesc mai mult. Dacă îmi doresc o România binecuvântată, atunci eu sunt cea care trebuie să aibă mai multă credinţă. Dacă îmi doresc o Românie respectată, atunci eu sunt prima care trebuie să respect valorile ţării mele. Şi, dincolo de toate acestea, cred că dacă îmi doresc o Românie frumoasă, trebuie să înfrumuseţez locul în care trăiesc. Nu mai vorbesc de a o păstra curată. Şi dacă fiecare dintre noi, timp de un an, am gândi aşa şi am şi acţiona, cu siguranţă vom avea ceea ce se numeşte o ţară ca afară".