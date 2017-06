Ediţie aniversară a Zilelor Zalăului. Cine sunt artiştii care vor urca pe scenă

Zilele municipiului Zalău 2017 se vor desfăşura în perioada 25-27 august, în parcarea din spatele Primăriei Zalău, dar şi pe scena amfiteatrului din Parcul Central. Ediţia aniversară îşi propune să aducă divertismentul în centrul oraşului prin muzică, dans, folclor, tradiţii şi meşteşuguri locale.

După modelul anilor anterior, prima zi a manifestării va fi dedicată muzicii folk, în acest an având loc a VI-a ediţie a Festivalului ”FolkFest”, organizat de Casa Municipală de Cultură Zalău. Sâmbătă, 26 august, în cadrul şedinţei festive care va avea loc în sala de spectacole din Clădirea Transilvania vor fi premiaţi atât elevii care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele naţionale şi internaţionale, cât şi cuplurile care în acest an sărbătoresc 50 de ani de căsătorie. Tot sâmbătă, pe scena amplasată în parcarea Primăriei Zalău, vor urca formaţiile Vama, Iris, Spitalul de Urgenţă, în timp ce pe scena amfiteatrului din Parcul Central vor avea loc reprezentaţii ale Fanfarei Promenada, ale elevilor Palatului Copiilor, ale elevilor Liceului de Artă ”Ioan Sima” Zalău, precum şi ale formaţiilor asociaţiilor sportive locale.

Duminică, în ultima zi a petrecerii, zălăuanii sunt invitaţi la un spectacol de folclor naţional şi celui internaţional, prin Festivalul Internaţional de Folclor ”Ecouri Meseşene”, organizat de Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, împreună cu Casa Municipală de Cultură Zalău.

De asemenea, în săptămâna 21-27 august se vor desfăşura competiţii sportive de veche tradiţie, teatru în amfiteatrul din Parcul Central, organizate de Primăria Municipiului Zalău, activităţi organizate de Biblioteca Judeţeană ”Ioniţă Scipione Bădescu” şi cele organizate de Clubul Pensionarilor, dedicate acestui eveniment, activităţi la care locuitorii municipiului sunt invitaţi să participe.

“Programul stabilit la această dată pentru Zilele Municipiului Zalău poate suferi, pe parcurs, unele modificări. Aceste modificări vor fi aduse la cunoştinţa cetăţenilor oraşului în momentul şi cazul în care vor apărea”, au transmis oficialii Primăriei Zalău într-un comunicat de presă.

Pentru ediţia 2017 a Zilelor Zalăului, de la bugetul oraşului au fost alocaţi 190.000 de lei.

