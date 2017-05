„Bună. Numele meu este“, lecţia de curtoazie a englezilor. De ce este important ca asistentul medical să se prezinte pacientului

Zalăul este punctul de pornire al unei campanii cu tradiţie, pe care specialiştii în domeniul medical din Marea Britaniei îşi propun să o implementeze şi în spitalele din România, au anunţat joi, 18 mai, la deschiderea Conferinţei de Sterilizare, oficialii Infection Prevention Society (IPS), una dintre cele mai mari şi mai influente societăţi pentru prevenirea infecţiilor din Europa.

Iniţiată de Kate Granger, un medic din Marea Britanie devenit pacient după ce a fost diagnosticat, la vârsta de 20 de ani, cu cancer în fază terminală, campania intitulată "Hello. My name is" (Buna. Numele meu este - n.n.) reaminteşte personalului medical că trebuie să se prezinte pacientului la iniţierea contactului cu acesta. "Experienţa ei a fost că personalul din spital nu obişnuia să se prezinte la iniţierea contactului cu pacienţii. Este un lucru mic care are un impact atât de mare asupra bolnavilor, atunci când le oferim îngrijirile medicale. Kate Granger a povestit foarte curajoasă despre experienţa ei şi a iniţiat această campanie", a precizat Carole Hallam, reprezentant al IPS.

"Cred cu tărie că nu este vorba doar de un gest de politeţe, ci este ceva mult mai profund. Prezentându-te creezi o legătură între o fiinţă umană vulnerabilă şi suferindă şi o altă fiinţă umană care doreşte să ajute. Cele două încep relaţii terapeutice şi pot construi instantaneu încrederea pentru situaţiile dificile", explica Kate pe site-ul campaniei. Deşi medicul britanic a decedat în urmă cu un an, soţul său continuă să ducă mai departe acest demers. "Campania s-a răspândit în mai multe ţări din lume şi vrem să o aducem şi în România", a mai spus Carole Hallam, invitându-i pe cei prezenţi la conferinţă să promoveze ideea, postând pe reţelele de socializare fotografii cu o pancartă cu numele lor.

Spitalul din Zalău, un model de urmat

Cea de-a opta ediţie a Conferinţei de Sterilizare, ce se desfăşoară la Zalău în 18 şi 19 mai, are ca temă “Pacientul pe primul loc. Cele mai bune practici de prevenire a infecţiilor asociate activităţii medicale” şi doreşte să aducă în atenţia personalului medical importanţa calităţii şi siguranţei în îngrijirile oferite pacientului.

Agenda evenimentului este structurată pe şase sesiuni de prezentări ştiinţifice, care sunt organizate la nivelul cunoştinţelor de ultimă oră din domeniile curăţeniei, dezinfecţiei, sterilitzării, îngrijirii pacientului şi prevenirii infecţiilor intraspitaliceşti. Acestor sesiuni li se adaugă două ateliere de lucru, în cadrul cărora participanţii pot afla informaţii despre metodele de actualitate privind prevenirea transmiterii încrucişate a infecţiei. Prezentările sunt susţinute de membrii din conducerea Infection Prevention Society, una dintre cele mai mari şi mai influente societăţi pentru prevenirea infecţiilor din Europa.

Invitat de marcă al manifestării, prof. dr. Alexandru Rafila, preşedintele Societăţii Române de Microbiologie, a ţinut să felicite organizatorul, Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău, pentru că "de foarte mulţi ani au această preocupare legată de controlul infecţiilor intraspitaliceşti şi au făcut un lucru proactiv. Sunt un foarte bun model, pe care am putea să îl urmăm sau împreună cu care am putea să dezvoltăm un concept de implementat în mod real în spitalele din România şi să reuşim schimbarea de mentalitate. Dincolo de orice acte normative, de legislaţie în domeniu, cred că trebuie să schimbăm mentalitate şi comportamentul acolo unde lucrăm".

