Administraţia judeţeană refuză pentru a şasea oară să finanţeze reabilitarea Casei Memoriale „Iuliu Maniu“

Proiectul de hotărâre ce viza alocarea a 100.000 de lei din fondul de rezervă bugetară, iniţiat de către cei 10 aleşi PNL, s-a lovit de refuzul celorlaţi membri ai Consiliului Judeţean Sălaj. Este pentru a şasea oară în ultimul an şi jumătate când administraţia judeţeană dă un răspuns negativ solicitărilor formulate în acest sens, de fiecare dată fiind invocate diverse motive.

Aflată în stare avansată de degradare, casa marelui om politic are nevoie urgentă de intervenţii, în caz constrar existând riscul să se prăbuşească, lucru pe care l-au evidenţiat şi iniţiatorii proiectului, în încercarea de a-i convinge pe ceilalţi consilieri să aprobe alocarea fondurilor: "Casa marelui om politic nu este funcţională în prezent, orice activitate fiind interzisă întrucât construcţia prezintă pericol public. Clădirea s-a degradat continuu şi prezintă pericol de prăbuşire parţială în zona puternic afectată de infiltraţiile de apă în pereţi, acoperişul fiind în totalitate degradat. Întrucât casa este construită din lemn, cărămidă şi parţial, cărămidă nearsă, procesul de deteriorare este extrem de avansat. Parohia Greco-Catolică Bădăcin, care este administratorul clădirii, este direct interesată de conservarea monumentului, dar nu are puterea financiară necesară pentru susţinerea lucrărilor de consolidare. Având în vedere starea actuală şi vulnerabilitatea acoperişului, se impun intervenţii de primă urgenţă pentru a evita prăbuşirea acestuia. Intervenţiile de primă urgenţă nu se pot stopa înainte de finalizare, deoarece ar însemna să se distrugă ceea ce s-a realizat până acum".

În urma campania “Salvaţi istoria naţională! Salvaţi Casa lui Iuliu Maniu” demarată în 2015, reprezentanţii Parohiei Bădăcin au reuşit să strângă din donaţii circa 300.000 de lei, însă suma este departe de a acoperi cheltuielile totale. Potrivit estimărilor, pentru salvarea monumentului istoric ar trebui executate intervenţii în valoare de aproape 1,6 milioane de lei. “Salvarea de la distrugere a acestui important monument istorice înseamnă respectarea testamentului marelui om politic, care dorea ca în casa de la Bădăcin să se ocrotească şi să se instruiască tinerii”, susţin liberalii, amintind de celebrarea, în 2018, a Centenarului Marii Uniri.

Motivele refuzului

Argumentele grupului PNL din CJ Sălaj nu i-au convins, însă, pe ceilalţi consilieri, cu atât mai mult cu cât proiectul lor a primit aviz nefavorabil din partea secretarului judeţului, Cosmin Vlaicu. Acesta a explicat că ordonatorul principal de credite, respectiv preşedintele instituţiei, este singurul care poate lansa propuneri privind modul de utilizare a fondului de rezervă.

În plus, susţine Vlaicu, întrucât Casa lui Maniu este monument istoric, regimul său juridic este guvernat de prevederile legislaţiei privind protejarea acestor obiecte de patromoniu. “Conform legislaţiei, autorităţile administraţiei publice locale pot aloca sume care să acopere parţial sau total costurile unor lucrări de intervenţie asupra monumentelor istorice, cu respectarea unor condiţii expres enumerate, printre care: depunerea documentaţiei de solicitare de către persoana juridică deţinătoare a monumentului în prioada cuprinsă între luna ianuarie şi ultima zi a semestrului I al anului calendaristic; acordarea finanţării se face pe baza unor criterii de evaluare şi a unui punctaj orientativ; la data alocării sprijinului financiar este obligatoriu să se constituie în favoarea UAT o garanţie imobiliară asupra imobilului, la concurenţa sumei alocate, pe o perioadă de 10 ani. Proiectul de hotărâre iniţiat nu ia în considerare aspectele legale menţionate”, a explicat Cosmin Vlaicu, secretarul judeţului.

"Aţi dat bani pentru kitsch-uri, dar pentru reabilitarea Casei nu găsiţi bani"

Răspunsul primit i-a revoltat pe iniţiatori. Într-o postare pe contul său de Facebook, făcută la scurt timp după şedinţă, consilierul judeţean liberal Paul Maghiu a scris: “Consiliul Judeţean Sălaj refuză pentru a şasea oară în mai puţin de un an jumate să sprijine reabilitarea Casei lui Iuliu Maniu. Au fost patru cereri pentru acordarea de ajutor financiar, a fost depus un amendament la bugetul pe anul în curs, iar acum am depus un proiect de hotăre. De fiecare dată s-au găsit scuze – ba că nu sunt prinşi bani în buget, ba că nu există un program de finanţare în acest sens, ba că nu se vede nu ştiu ce ştampilă… Ne-aţi învârtit prin «meandrele concretului». Aţi dat bani cu nemiluita pentru aplici, candelabre, WC-uri şi alte kitsch uri care au schimonosit bisericile din Sălaj. Aţi desfigurat (după cum au spus-o chiar specialiştii), tot prin lucrări «inteligente» şi extrem de costisitoare Porolissum-ul – cel mai important sit din judeţ. Şi lista tâmpeniilor instituţionale poate continua. Dar pentru reabilitarea Casei lui Maniu nu găsiţi bani! Nu vă faceţi griji – această casă va fi reabilitată, în pofida ostilităţii voastre. Iar Maniu va rămâne in istorie drept cel mai important, reprezentativ sălăjean”.

Proiectul a fost respins după ce consilierii PSD şi cei UDMR au votat împotrivă, iar cei de la PMP s-au abţinut.

