”Vasluiul pedalează”, sute de biciclişti au transformat străzile oraşului în sărbătoare

”Vasluiul poate şi face lucruri frumoase. Pentru acest eveniment, ”Vasluiul Pedalează”, am pornit acum două săptămâni la drum, la iniţiativa domnului comisar de politie Sergiu Anton, Şeful Serviciului Rutier din IPJ Vaslui, cu gândul sa facem o acţiune pentru a spori siguranţa bicicliştilor in trafic. A fost o mana întinsă căreia noi, Clubul de Ciclism Vaslui, i-am răspuns cu drag si implicare, adăugând mai multe activităţi pe parcursul pregătirilor. Pregătirile nu au fost foarte dificile si am mizat pe o prezenţă mare având in vedere numărul de vasluieni care folosesc bicicleta însă nicidecum nu ne aşteptam la o prezenţă aşa masivă, aproximativ 500 de biciclişti de toate vârstele”, a precizat Ioan Creţu, unul dintre organizatorii evenimentului.

Bicicliştii şi-au dat întâlnire, duminică, începând cu ora 11, în Piaţa Civică. Ulterior, au pornit pe străzile din oraş pe traseul Hotel Racova-Grucea Gării - Traian- Rond Găzărie - Donici- Cinema Independenta-Silver Mall-Centrul Civic.

Cei mai mici dintre biciclişti au rămas în Centru Civic unde au primit lecţii şi sfaturi utile de la profesorul Mihai Moşnianu, cel care coordonează elevii vasluieni la concursurile de educaţie rutieră. Participanţii la acţiune au fost răsplătiţi cu diplome, dar şi miere şi apă. În plus, cei mai norocoşi dintre ei, au primit, în urma unei tombole produse de întreţinere pentru biciclete.

”Credem că mesajul nostru o să ajungă la cât mai mulţi vasluieni şi la autorităţi şi împreună o să reuşim să facem un oraş mai sportiv, mai curat şi mai sănătos promovând mersul pe bicicleta. De o mare importanta a fost faptul ca sponsorii ne-au fost alături şi am putut organiza bine evenimentul. Mulţumim foarte mult producătorului de miere si produse apicole Apisrom, magazinul de biciclete Andigeosport şi celor de la Silver Mall pentru sprijinul oferit dar şi Primăriei Vaslui si IPJ Vaslui pentru ca ne-au fost alături. Iar colegilor de la Clubul de Ciclism Vaslui, care au fost harnici ca nişte albinuţe, jos pălăria, am lucrat eficient in echipa si am reuşit, doar împreuna am reuşit”, a conchis Ioan Creţu.