Tânăr trimis în judecată pentru o pagubă de 8 lei. Cum s-a încăpăţânat statul român să-l trateze ca pe un infractor şi să cauzeze cheltuieli de 50 de ori mai mari

Cosmin Samson (21 ani) a fost anchetat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui şi trimis în judecată pentru comiterea a trei infracţiuni: înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale şi fals privind identitatea. Tânărul s-a ales cu acuzaţii după ce a fost surprins circulând cu trenul de la Iaşi având un bilet cumpărat cu preţ redus, în baza carnetului de elev al prietenei sale, care era elevă la un liceu din Iaşi.

Incidentul a avut loc pe 5 iunie 2016, însă dosarul a fost soluţionat abia după doi ani. Potrivit rechizitoriului, în ziua respectivă, Cosmin Samson a mers împreună cu prietena lui, care locuia în satul Boroseşti, în municipiul Iaşi la cumpărături. Au luat trenul din gara Scânteia, au mers la laşi şi au făcut cumpărăturile, după care au decis să se întoarcă acasă tot cu trenul.

Când au ajuns în gara din laşi, tânăriş i-a cerut prietenei sale carnetul de elev, pentru a beneficia de bilet de călătorie la preţ redus. Carnetul de elev îl modificase inculpatul anterior, în sensul că a acoperit litera a de la finalul prenumelui Valentina. A prezentat carnetul de elev la ghişeu şi a plătit un bilet de călătorie la preţul de 2,20 lei. A urcat apoi în trenul R 6314 laşi-Tecuci, iar dupăcâteva minute controlorul CFR i-a solicitat să prezinte biletul de călătorie. Tânărul a prezentat carnetul de elev precum şi biletul de călătorie în valoare de 2,20 lei.

”Întrucât pe carnetul de elev nu era aplicată nicio fotografie, organele de control i-au solicitat inculpatului să prezinte un act de identitate pentru a face dovada că se numeşte Rădeanu Valentin, aşa cum scrie în carnetul de elev. Inculpatul a spus că nu are cartea de identitate la el, motiv pentru care organele de control i-au solicitat să plătească suma de 8 lei, reprezentând contravaloarea biletului în tren. Inculpatul a refuzat să plătească această sumă de bani. Având în vedere că inculpatul a refuzat să plătească preţul biletului, organele de control CFR au sesizat organele de poliţie TF”, se menţionează în actul prin care a fost sesizată instanţa.

În faţa poliţiştilor, iniţial tânărul a susţinut că se numeşte Rădeanu Valentin, însă după ce poliţiştii au constatat că datele nu sunt reale, şi-a dat datele corecte de identificare.

CFR Călători s-a constituit parte civilă pentru paguba de 8 lei

Fiind audiat, atât în cursul urmăririi penale tânărul şi-a recunoscut şi regretat faptele. SNTFC CFR Călători s-a constituit parte civilă în acest caz cu suma de 8 lei.

Judecătoria Vaslui, unde a fost înaintat dosarul pentru pentru judecarea inculpatului a decis renunţarea la aplicarea unei pedepse, dispunând un avertisment tânărului asupra conduitei viitoare. În plus, judecătorii l-au obligat să achite prejudiciul de 8 lei, dar şi cheltuielile de judecată în cuantum de 400 de lei.

”La alegerea modalităţii de sancţionare penală a inculpatului, instanţa urmează a avea în vedere gradul de pericol social al infracţiunilor raportat la circumstanţele reale ale săvârşirii faptelor coroborat cu circumstanţele personale ale inculpatului, reţinând că, potrivit ordinii logice în care se dă efect caracterului preventiv al legii penale sub imperiul noilor reglementări, stabilirea modalităţii de sancţionare urmează a fi şi analizată cu prioritate faţă de individualizarea judiciară a pedepsei. Astfel, instanţa are în vedere faptul că inculpatul nu are antecedente penale, că a avut o atitudine sinceră şi de recunoaştere în cursul urmăririi penale, apreciind astfel că sancţionarea inculpatului îşi poate produce efectele fără o aplicare efectivă a unei pedepse, ci doar prin renunţarea la aplicarea pedepsei (fiind îndeplinite condiţiile legale), apreciind că orice altă modalitate de sancţionare penală este prea aspră în raport de circumstanţele reale ale faptei şi cele personale ale inculpatului”, se menţionează în hotărârea pronunţată de Judecătoria Vaslui pe 14 mai.

În prezent, tânărul s-a stabilit în Danemarca unde s-a logodit cu tânăra căreia i-a folosit carnetul de elev.