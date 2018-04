Spitalul care a făcut publice salariile nete din martie încasate de toţi angajaţii. Medic şef legist cu leafă de 33.167 de lei

Noua grilă de salarizare a bugetarilor creează discrepanţe majore între lefurile din sistemul sanitar şi sistemul de educaţie. În ciuda majorărilor din luna martie, cadrele didactice şi personalul auxiliar din unităţile de învăţâmânt din România rămân cu salarii mult mai mici decât angajaţii din Sănătate, ajungându-se la situaţii paradoxale în care un profesor cu cel mai înalt grad didactic şi vechime maximă să încaseze salariul mai mic decât o asistenta medicală cu studii medii.

Cei mai mulţi dintre profesori, care nu au vechime foarte mare sau toate gradele didactice, au salariile mai mici şi decât infirmierii, îngrijitorii sau brancardierii spitalelor.

Noile salarii din spitale au început a fi prezentate public pe site-urile oficiale ale unităţilor sanitare. Este cazul Spitalulului Judeţean de Urgenţă Vaslui, cea mai mare unitate medicală din judeţul Vaslui, unde însuşi managerul unităţii are o leafă mai mică decât un asistent medical. Noile salarii nete încasate de angajaţii Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui pot fi consultate integral aici.

Salarii europene în spitalele

Aşa cum rezultă din documentul oficial, cel mai mare salariu încasat în luna martie la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui este de 33.167 lei şi aparţine medicului şef al Serviciului de Medicină Legală. Toţi cei trei medici legişti din cadrul acestui serviciu încasează salarii de peste 30.000 lei pe lună.

În topul salariilor se află şi medicii anatomo-patologi cu 22.762 lei/lună, respectiv 19.559 lei, urmaţi de medicii urgentiţi ale căror salarii se apropie de 20.000 lei/lună. Salariile medicilor şef de secţie variază între 10.278 lei şi 23.503 lei.

Majorări considerabile s-au înregistrat şi în cazul asistenţilor medicali. În funcţie de vechime, grad, secţie, unii dintre asistenţii medicali care lucrează la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui au salarii mai marei decât ale unor medici. Şase asistenţi medicali încasează salarii de peste 7.000 de lei (doi asistenţi medicali-şefi şi patru care activează la Medicină Legală), iar cei cu vechime au salariile de peste 5.000- 6.000 lei/lunar.

În cazul infirmierelor, în majoritatea cazurilor, acestea încasează peste 2.000 lei luna, o parte dintre lefuri apropiindu-se de 3.000 de lei. Valori apropiate sunt şi în cazul îngrijitoarelor şi brancardierilor, unde maximum este de 2.941 lei.

Noile salarii din sistemul sanitar, aliniate standardelor europene, au stârnit revoltă printre profesori care sunt de părere că Legea salarizării unitare a creat ”inechităţi revoltătoare”, iar ”învăţământul rămâne Cenuşăreasa sistemului bugetar”

”Statul român nu este capabil să facă o politică salarială coerentă”

”Sunt de acord că medicii trebuie bine platiţi, dar este revoltător la ce salarii au ajuns! Cum vine asta, unul sa câştige 20.000-30.000 de lei pe lună net, iar marea majoritate a categoriilor profesionale abia supravieţuiesc. Profesia de medic este nobilă şi se face din vocaţie dar la noi s-a ajuns să te faci medic doar pentru avantaje materiale. Statul român nu este capabil sa facă o politica salarială coerentă.Oare învăţătorii şi profesorii care au contribuit la formarea unui om ca să ajungă medic, nu merită şi ei salarii mari? Din punctul meu de vedere, nimeni în această ţară nu trebuie sa aibă mai mult de 15.000 lei salariu. Ce erau aroganti pina acum, sa vedeti ce o sa fie de acum inainte! E de înţeles, viaţa are prioritate, dar hai sa fim decenti, este prea mult.O vorbă din popor spune: cine are carte,are parte. Dar parca la unii partea este mult prea mare! Mai este un paradox, aceşti medici ar trebui să aleagă: cabinet particular sau spital de stat. Că dupa ce-şi fac vizita de dimineaţa nu-i mai gasesti în spital,dar pot fi gasiti în cabinetele private în timpul orelor în care ar trebui să fie in spital. Se pare ca am devenit "El Dorado" pentru toti medicii din Europa cu aceste salarii”, este de părere un poliţist, care a părăsit recent sistemul.

”Salariul brut al unui profesor nu poate depăşi niciodată 5.000 de lei”

Cei mai nemulţumiţi de modul în care s-a realizat noua lege a salarizării unitare sunt angajaţii din învăţământ, care consideră că poziţia din grila noii salarizări nu îi va ajuta niciodată să încaseze un salariu mai mare de 5.000 de lei, oricâtă vechime şi grade didactice ar avea. Mai mult, sindicaliştii din învăţământ reclamă faptul că în luna martie, când, teoretic, toate salariile ar fi trebuit să crească, unii dintre angajaţii din categoria personalului nedidactic au încasat salarii mai mici decât în februarie. Zeci de contabili, antrenori din cadrul cluburilor şcolare, asistenţi medicali şi asistenţi sociali din cadrul cabinetelor şcolare şi a şcolilor speciale au încasat în luna martie salarii mai mici decât în luna februarie cu sume cuprinse între 50 şi 500 de lei. Fără nicio explicaţie.

”Oricât de vehement aş fi, nu voi comenta salariile din sistemul sanitar, pentru că ar fi contra productiv. Sunt alte lucruri care deranjează. Una dintre revendicările noastre a fost poziţionarea în grile. O lege să fie bună trebuie să fie simplă şi fără lucruri ascunse. Greşala în întreg sectorul bugetar este că avem venituri ascunse, avem sporuri, Eu văd lucrurile foarte simplu: nici profesorilor, nici medicilor, nici judecătorilor, nici altor categorii nu trebuie să dau niciun spor. Tu, legiuitor, trebuie să ţii cont de toate elementele specifice fiecărei meserii când stabileşti un salariu. Salariul brut al unui cadru didactic, cu toate gradele şi vechime maximă nu poate depăşi 5.000 de lei. Eu, profesor cu gradul didactic întâişi 24 de ani vechime în învăţământ, am un salariul lunar de 3.300 de lei”, a declarat, pentru ”Adevărul”, profesorul Sorin Ţiplea, liderul sindicatului ”Didactica” Vaslui.

Liderul de sindicat a precizat că a înaintat Prefecturii Vaslui o adresă prin care solicita intermedierea unei întâlniri cu deputatul Adrian Solomon, preşedintele Comisiei de Muncă din Camera Deputaţilor, şi vicepremierul Ana Birchall, ambii parlamentari de Vaslui. ”Nu am primit niciun răspuns. Probabil sunt mult prea ocupaţi şi nu au timp să afle problemele direct de la sursă”, a conchis prof. Ţiplea.