România, între fake news şi realitate. Reportajele acuzate de trucaj despre ţara noastră care au făcut înconjurul lumii

Vă prezentăm astăzi trei dintre cele mai controversate reportaje realizate în România de reprezentanţii unor importante publicaţii internaţionale despre care s-a afirmat că au fost trucate.

Cum a ajuns România tărâmul traficanţilor de arme

Anul 2016 a fost marcat de două mari scandaluri mediatice, urmate de ample anchete ale autorităţilor române.

Televiziunea britanică Sky News a difuzat pe 7 august 2016 un reportaj despre care a spus că a fost filmat în România, realizat de jurnalistul Stuart Ramsay, în care presupuşi traficanţi le prezintă jurnaliştilor arme pe care ar fi intenţionat să le vândă.

"Nu există nici un subterfugiu. Ştiau că suntem o organizaţie de presă care vrea să ilustreze că obţinerea unei arme este relativ uşoară şi credeau că le vom cumpăra (…). Ideea este că nu le pasă cine suntem, atât timp cât eram dispuşi să plătim. Pe parcursul întâlnirii, au spus clar că vor vinde oricui: spărgător de bănci, criminal în masă sau terorist, nu făceau nicio distincţie”, au scris jurnaliştii de la Sky News.

Jurnaliştii britanici au susţinut că s-au întâlnit cu traficanţii pe o şosea, după care i-au urmat într-o pădure unde nu era semnal de la telefon, înainte de a opri pe o pajişte. Doi bărbaţi, presupuşii traficanţi de arme, le-au cerut apoi jurnaliştilor să coboare, i-au percheziţionat, le-au verificat echipamentele şi le-au încuiat telefoanele mobile în maşină, luându-le cheia. Au deschis apoi portbagajul lor, arătându-le ce tipuri de arme au de vânzare şi le-au dat apoi asigurări reporterilor că pot oferi mii de astfel de arme, dar şi muniţie pentru ele.

Actorii de ocazie din reportaj, arestaţi

După publicarea reportajului, procurorii DIICOT au deschis un dosar penal afirmând că a fost un scenariu pus la cale de către jurnaliştii britanici.

Aurelian Mihai Szanto, Attila Csaba Pantics şi Levente Pantics, cei trei cetăţeni români de origine maghiară, acuzaţi că au participat la filmarea reportajului pentru Sky News, în care apăreau ca traficanţi de arme, au fost arest preventiv, însă după câteva luni au fost plasaţi i sub control judiciar.



Procurorii DIICOT i-au pus sub acuzare pe cei trei români pentru constituire a unui grup infracţional organizat, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi comunicarea de informaţii false. Ancheta în acesta caz decurge cu dificultate, procurorii români invocând comunicarea dificilă cu omologii britanici.

Reportajul despre cum sunt asamplate surprizele din ouăle Kinder

Tot în 2016, un alt reportaj despre România făcea înconjurul lumii. Tabloidul britanic The Sun a publicat un reportaj potrivit căruia familiile sărace de români muncesc până la 13 ore pe zi în propriile locuinţe pentru a împacheta jucăriile mici de plastic care se găsesc în interiorul celebrelor ouă Kinder, iar la aceste activităţi extenuante ar fi participat şi copii mici.

Reportajul The Sun a fost realizat in intr-un sat de langa Carei si prezinta o familie intreaga care asambleaza jucarii - mama, tatal, fiul in varsta de 11 ani, fiica în varsta de 6 ani şi o nepoată, tot in varsta de 6 ani. Potrivit reportajului, aceştia ar fi fost plătiţi cu câte 20 de lei pentru fiecare 1.000 de oua cu surprize pe care le livreaau asamblate.

"Ştiu că plata este teribil de mică, dar nu avem de ales. Trebuie sa câstigam bani ca să ne putem hrăni şi să ne îngrijim copiii", spunea mama în reportaj.

După prezentarea reportajului în presa britanică, toate autorităţile române au intrat în alertă şi au declanşat o anchetă. Astfel, pe 23 noiembrie 2016, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) a început urmărirea penală in rem, pentru fapta de trafic de minori, în sensul exploatării prin muncă forţată, în cazul copiilor folosiţi la ambalarea jucăriilor din ouăle Kinder.





Timea Jurj, femeia din Satu Mare (foto sus) care şi-ar folosi copiii pentru a ambala jucării din ouă Kinder, a declarat, după ce cotidianul britanic The Sun a publicat un articol pe această tema, că totul este o înscenare şi că i s-ar fi promis că soţul său va primi un loc de muncă în Marea Britanie.

”Eu n-am înţeles tot în engleză. A spus că totul este OK. Au spus că vor să promoveze ouăle. Am doi copii care umblă la şcoală, la grădiniţă, nu lucrează nicidecum 13 ore şi a fost băgată şi nepoata mea. A spus «Haide, fă şi tu poză». S-a uitat şi n-a înţeles ce zice pe engleză”, a declarat Timea Jurj, pentru Digi 24.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Satu Mare şi Inspectoratul Teritorial de Muncă au făcut anchete în cazul familiei care şi-ar folosi copiii pentru a asambla jucării din ouă Kinder şi a celor două firme care i-ar plăti pe părinţii acestora, în urma articolului publicat în cotidianul britanic The Sun. La rândul lor, procurorii DIICOT au desfăşurat cercetări, însă la finalul anchetei au dispus clasarea cauzei deoarece nu există indicii că minorii au fost exploataţi.

"Copiii nu au absenţe la şcoală, sunt îngrijiţi şi nu s-au descoperit dovezi că minorii au fost exploataţi de către familiile lor”, au declarat procurorii din cadrul DIICOT.

Reportaj din casa socrilor din Vaslui ai liderului catalan Puigdemont

La sfârşitul lunii octombrie 2017, în plină criză politică a regiunii Catalonia, publicaţia El Mundo prezenta un reportaj realizat de corespondentul din România acasă la socrii liderului catalan Carles Puigdemont, care locuiesc în Vaslui. În reportajul publicat în El Mundo, corespondentul român precizează că ar fi fost invitat în locuinţa socrilor Topor, unde ar fi fost servit cu ţuică, potrivit tradiţiei, şi că mama Marcelei Topor i-ar fi povestit cum fiica ei mergea frecvent la vrăjitoare, încă din timpul adolescenţei. Jurnalista Simona Danda afirmă că toate aceste detalii sunt pure fabulaţii, mama Marcelei Topor refuzând orice dialog.

Jurnalista Simona Danda, din Vaslui, care apare coautor al reportajului publicat duminică, 29 octombrie, de ziarul spaniol El Mundo, afirmă că materialul este o ştire inventată de corespondentul publicaţiei din România, care nu ar fi intrat în casa soţilor Topor şi nu a discutat nicio clipă cu aceştia.

Jurnalista din Vaslui a afirmat că ”nu a scris niciun cuvânt în acel articol” şi s-a trezit inclusă în articol fără a i se cere acordul. Simona Danda afirmă că Alexandru Petrescu, corespondentul El Mundo în România, i-a oferit 50 de euro, pentru că i-a arătat unde locuiesc soţii Topor, bani pe care i-a refuzat.

În semn de revoltă faţă de această ”minciună sfruntată”, Simona Danda a publicat marţi, 31 octombrie, un articol în care explică modul în care a fost documentat reportajul şi în care denunţă faptul că jurnalistul Alexandru Petrescu, corespondentul din România al publicaţiei El Mundo nu a intrat în locuinţa socrilor lui Puigdemont şi nu a stat de vorbă nicio clipă cu aceştia. Mai mult, jurnalistul publicaţiei spaniole nici nu ar fi coborât din autoturism.

Jurnalistul El Mundo a folosit în reportaj doar fotografii vechi realizate de o publicaţie din Vaslui, singura fotografie actuală făcută publică a fost realizată din maşină şi o înfăţişa pe mama Marcelei Topor la poartă FOTO Alexandru Petrescu

În replică, jurnalistul Petrescu a invocat că ar fi intrat în casa socrilor lui Puigdemont după ce s-ar fi despărţit de jurnaliştii vasluieni. Alexandru Petrescu a invocat că a intrat în casa părinţilor Marcelei Topor, după ce s-ar fi prezentat ca fiind reprezentant al unui fan club Barcelona. Informaţia nu a fost confirmată de socrii Topor.