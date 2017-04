„Noaptea, ca hoţii“: fostul deputat Rizea, acuzat că a plecat dintr-un hotel din Vaslui fără să plătească

Foşti candidaţi din partea PRU pentru judeţul Vaslui, cei doi politicieni au fost cazaţi în hotelul Racova din Vaslui începând cu 31 octombrie 2015. În noaptea alegerilor, cei doi ar fi plecat din hotel, fără a anunţa personalul şi fără a achita facturile. Cel puţin aşa susţine administratorul hotelului.

”Sincer, nu credeam ca este posibil, dar se întâmplă şi la noi, şi la case mai mari. Şi nu vorbim de nişte personaje anonime, vorbim de nişte politicieni. Ei s-au prezentat la noi la hotel înainte de alegerile din iarnă. Au venit şi au discutat cu mine. Iniţial au dorit un apartament în care să îşi facă domnul Ţârdea un fel de sediu de campanie, urmând ca domnul Rizea să vină o dată-de două ori pe săptămână şi să îi dăm atunci o altă cameră, eventual un alt apartament. Le-am dat cazare, au solicitat o reducere, pe care le-am acordat-o, fiind vorba de o perioadă destul de mare de cazare, au solicitat să includem şi o masă pe zi pentru domnul Ţîrdea. Singura lor condiţie a fost ca să achite la final, invocând că banii de campanie sunt blocaţi în contul partidului, pentru că aşa se procedează, ei depun banii într-un cont,îşi fac campanie şi la sfârşit li se deblochează banii”, a povestit administratorul hotelului Racova, Răzvan Condurache.

Fiind vorba de nişte persoane publice, acesta susţine că a avut încredere şi le-a acordat cazarea fără a achita vreun leu avans.

”Dacă ar fi fost nişte oameni de pe stradă, necunoscuţi, nu s-ar fi ajuns la aşa ceva. Iniţial totul a decurs cum trebuie, au avut câteva mese decente, dar spre finalul sejurului lor au început să crească exponenţial notele de plată la restaurant, au început să îşi aducă tot felul de invitaţi. Ei, practic, au folosit apartamentul din hotel ca sediu de campanie, oamenii care veneau la recepţie spuneau că vor să ajungă la partid, adică nu era la camera X, ci la sediul partidului. Au început să se perinde tot felul de oameni, delegaţi, observatori, ce aveau ei prin secţiile de votare, mese peste mese, sală de conferinţe, au început să se adune note de plată şi de la spălătorie şi de la minibar, au beneficiat practic de toate serviciile pe care le oferă hotelul nostru, inclusiv sala de fitness şi celelalte”, a explicat Răzvan Condurache (foto dreapta).

Potrivit reprezentanţilor hotelului, pe tot parcursul şederii la Vaslui, cei doi politicieni au părut interesaţi de situaţia costurilor, însă în noaptea alegerilor ar fi plecat din hotel fără să plătească.

”Ei păreau de bună credinţă, mă întrebau mereu la cât e totalul, îmi spuneau că nu e problemă, că e perfect, că se încadrează în sumă. În noaptea alegerilor ne-am trezit că au plecat pe la ora 3.00 – 4.00 dimineaţa. Domnul Rizea a ieşit prin spate, nici nu l-a văzut nimeni, domnul Ţîrdea a ieşit prin faţă, cu mâinile în buzunar. Nu a spus nimic, toată lumea a crezut că a ieşit temporar din hotel. Nu a solicitat decazare, factură, nu a lăsat cheie. Când am văzut că s-a făcut ora 12.00, am trimis camerista să verifice dacă totul este în regulă în camerele lor. Atunci am descoperit că ei plecaseră, lăseră cheile în cameră îşi luaseră toate bagajele.

Primul lucru care l-am făcut i-am sunat. Domnul Ţîrdea avea telefonul închis, domnul Rizea a răspuns, spunând că rezolvă, că va face plata, că nu e nicio problemă. Ulterior, m-a sunat şi domnul Ţîrdea şi ca mi-a dat şi el asigurări că totul se rezolvă, că va plăti domnul Rizea. L-am sunat înapoi pe domnui Rizea, care a început să spună că de fapt Ţîrdea trebuie să plătească, că el a fost cazat la hotel. Au jonglat plata de la unul la altul până nu a mai răspuns niciunul la telefon. Când am văzut că nu mai răspund am sunat la partid, la Bogdan Diaconu, unde am primit asigurări că problema se va rezolva, dar nu s-a întâmplat aşa. Ulterior, nici el nu mi-a mai răspuns. Într-un final am dat de o doamnă de la financiar, de la partid, i-am explicat dumneaei situaţia. Ea, săraca, s-a zbătut, a încercat să dea de ei, s-a întâlnit cu ei, la fel a primit şi ea promisiuni. La un moment dat, până şi dumneaei mi-a spus, domnule, nu am ce să le fac, şi a rămas ca în tren situaţia”, a mai afirmat administratorul hotelului.

Mâncărurile şi băuturile cele mai scumpe

Potrivit administratorului Răzvan Condurache, iniţial, cei doi politicieni erau moderaţi la comenzi, însă ulterior, spre finalul şederii ar fi comandat ce era mai scump.

”Nu comandau numai pentru ei, ci pentru toată lumea. Muşchi de vită, şampaniile cele mai scumpe, băuturile cele mai scumpe. În ultima zi, au luat nişte sticle de coniac şi de şampanie din restaurant, să le aibă la pachet, să plece cu ele. Minibarul, la fel, l-au golit. Nu s-au zgârcit, ca să spun aşa. Tot ce a fost mai scump au consumat. Eu, personal, nu îi cunoşteam înainte de a veni la hotel. Nu auzisem în viaţa mea de Ţîrdea sau de Rizea. Probabil, dacă aş fi căutat pe un Google, pe ceva, aş fi văzut că s-au mai întâmplat şi alte chestii cu ei. Asta a fost greşeala mea şi mi-o asum”, susţine Condurache.

Reprezentanţii hotelului Racova au precizat că nu au depus plângere la Poliţie, în schimb au trimis notificările referitoare la plată prin executor judecătoresc, însă nu au fost revendicate de nimeni, notificările întorcându-se fără răspuns.

”Avocaţii noştri pregătesc dosarele pentru instanţă, pentru că altă soluţie nu mai avem pentru a recupera sumele datorate”, a conchis administratorul hotelului, unde au fost cazaţi Rizea şi Ţîrdea pe durata campaniei electorale.

Jurnaliştii „Adevărul“ l-au contactat telefonic pe Cristian Rizea pentru a oferi un punct de vedere, dar avea telefonul închis.