Mesajul dur al unei profesoare: „În Vaslui protestează foarte puţini oameni, pentru că sunt îngheţaţi de frica să nu fie văzuţi că se opun stăpânirii“

Iniţial, după ce declaraţia liderului PSD Vaslui a stârnit val uriaş de indignare, Dumitru Buzatu a revenit asupra asupra folosirii termenul ”răgălie”, cu explicaţia din Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, potrivit căreia răgălie înseamnă o ”îngrămădire de rădăcini noduroase de plante sau de arbori pe malul apelor curgătoare, care serveşte ca ascunzătoare pentru peşti; îngrămădire de lemne, buşteni, crengi etc. aduse de apă şi oprite la cotitura unei ape curgătoare, formând un fel de stăvilar, respectiv rădăcină ieşită din pământ a unui copac doborât de vânt”.

Profesor de limba română în Bucureşti, Cristina Tunegaru explică însă adevăratul sens al epitetul folosit de Dumitru Buzatu la adresa manifestanţilor, pe care însuşi politicianul l-a admis, ulterior, în cadrul unei conferinţe de presă.

Răgălie = persoană de cea mai joasă speţă, nătâng, prostovan, om care merită doar dispreţ.

Într-un mesaj postat pe Facebook, Cristina Tunegaru dezaprobă limbajul preşedintelui CJ Vaslui, afirmând că nu se simte reprezentată de un astfel de conducător de judeţ. În plus, tânăra profesoară explică şi de ce la Vaslui numărul persoanelor care ies să îşi exprime nemulţumirile în stradă este mult mai mic, faţă de alte oraşe

Redăm integral mesajul profesoarei:

”Am amânat să scriu, ştiind că nu merită atenţie acest individ. Sunt din judeţul Vaslui, judeţ care a trimis în Parlament patru deputaţi, colegi de partid cu Dumitru Buzatu, preşedintele Consiliului Judeţean, fost deputat timp de 14 ani. Nu mă simt reprezentată de acest om, care jigneşte sute de mii de români, pentru că îndrăznesc să se opună, ieşind în stradă şi îi numeşte răgălii şi imbecili.

În Vaslui protestează foarte puţini oameni, pentru că sunt îngheţaţi de frica să nu fie văzuţi că se opun stăpânirii. Îşi încălzesc sufletele privind protestele din marile oraşe sau fug în Iaşi, unde pot participa la proteste nestingheriţi. În Vaslui „viaţa civică” e dictată de preferinţele baronului local.

Ne mirăm de ce Vasluiul e unul dintre cele mai sărace judeţe din ţară? Pentru că asemenea indivizi vor cetăţeni cuminţi şi nu acceptă derapaje, să fie deranjaţi de opozanţi, refuză orice respinge deciziile lor. Ei sunt stăpânii obişnuiţi să controleze tot ce mişcă. Şi nu vremelnic, căci îşi întind tentaculele uriaşe cât mai departe în timp şi spaţiu şi le înfig cât mai puternic în instituţiile româneşti.

Totuşi, am scris, ca să nu-l uităm ! Şi nici atitudinea lui dictatorială, superioară, de imbecil atotputernic, infatuat, vanitos şi găunos, care se crede stăpân peste suflete”.

Buzatu nu îşi retractează declaraţiile

Vineri seara, în cadrul unei conferinţe de presă, Dumitru Buzatu a anunţat că nu îşi retrage declaraţiile făcute la adresa protestatarilor, deşi i s-a solicitat acest lucru.

”Am avut acel calificativ la adresa celor care insultă, înjură şi ameninţă. Ani de zile am dat dovadă de clemenţă şi, de câte ori am fost jignit, am întors şi celălalt obraz. Am crezut că, dupã 25 de ani de când sunt în politică, putem discuta civilizat, mai ales că nu ne-am instalat cu forţa în posturile în care suntem acum. Nu îi condamn pe cei care protestează. Pe aceia care au un comportament necivilizat şi au un ton nelalocul lui, îi anunţ că şi eu pot să mă comport la fel. Mi s-a propus să-mi retrag cuvintele, dar am spus că nu voi retrage nimic. În cazul celor care nu înteleg să discutăm civilizat, le spun că voi discuta pe limba lor”, a declarat Dumitru Buzatu.

Reamintim că joi, 2 februarie, Dumitru Buzatu a declarat: ”Spre deosebire de preşedintele Liviu Dragnea, eu fac parte din aripa talibană a PSD şi nu mă interesează nici măcar 100.000 de răgălii adunate de undeva. Mi-a fost foarte uşor să-i recunosc după răgetele pe care le scot şi am înţeles că este o facţiune ultrareacţionară care habar nu are de comportamentul democratic şi de valorile umanitare. Sunt indivizi care se ascund în dosul anonimatului reţelelor de comunicare şi, după părea mea, şi câţiva «antrenori» din instituţiile de represiune caracteristice statului capitalist. Eu sper ca guvernul popular, care s-a instalat după alegerile din 11 decembrie, să aibă tăria să reziste tuturor manipulărilor pentru că o abdicare în acest moment va da câştig, şi aici utilizez o expresie care nu-mi aparţine mie, ci unui scriitor american prestigios, imbecililor”.