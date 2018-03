Elevii vasluieni îndemnaţi să nu cadă în capcana stupefiantelor: ”Viaţa este prea frumoasă ca să te laşi condus de droguri!”

Fiecare tânăr este expus cosumului de droguri, fie cu nivel de trai ridicat sau scăzut, fie cu nivel intelectual ridicat sau scăzut, fie integrat pe piaţa muncii, şomer sau neangajat. Având o personalitate în formare, tinerii nu realizează riscurile dependenţei de droguri şi, de cele mai multe ori devin vulnerabili, la presiunea grupului, de a consuma droguri.

Astfel, la Vaslui a avut loc o activitate de informare cu privire la problematica consumului de droguri, la nivel local/naţional, despre contextul naţional, legislaţia în domeniu, estimări ale prevalenţei şi incidenţei consumului problematic de droguri, cauze, prevenţie universală şi selectivă pe zone/grupuri de risc, consecinţe asupra sănătăţii, excluderea socială, statistici etc., realizatecu sprijinul reprezentanţilor Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Vaslui.

”Această activitate a avut ca scop, în primul rând, formarea în domeniul de prevenire a consumului de droguri a lucrătorilor de tineret implicaţi în proiect. Doamna Cobzaru Valerica a susţinut o sesiune de informare a lucrătorilor de tineret şi a tinerilor voluntari prezenţi cu privire la riscurile consumului de droguri. Au fost informări despre tipurile de droguri mai des folosite în rîndul tinerilor români, despre efectele consumului acestor substanţe şi despre modul cum trebuie susţinute activităţile de prevenire a consumului de droguri în faţa tinerilor. S-au discutat aspecte despre psihologia adolescenţilor şi a tinerilor, despre modul de abordare a acestei teme în faţa unui grup de tineri”, au precizat reprezentanţii Kiwanis Vaslui.

Partea a doua a activităţii a fost dedicată tinerilor voluntari. Activitatea a început cu un joc de “spargerea gheţii”, în care tinerii au avut posibilitatea de a interreacţiona, de a se cunoaşte mai bine. Membri ai clubului Tikiro au prezentat câteva PPT-uri despre Viaţa unei vedete înainte şi după consumul de droguri.

Obiectivele acestei activităţi au fost: să cunoască influenţa nocivă a drogurilor, să-şi formeze deprinderile de a combate sub orice formă drogurile, să afle despre cazuri reale ale efectelor distructive ale consumului de droguri şi acceptarea unor norme de conduită în societate. La sfîrşitul activităţii, tinerii voluntari au reuşit să evalueze critic, efectele consumului de droguri, să-şi formeze convingerea că dezvoltarea sănătoasă a organismului este primordială pentru sănătatea viitorului adult, pentru păstrarea unei stări optime de muncă şi studiu intellectual, să discearnă şi să evalueze corect şi obiectiv efectele negative pe care consumul de droguri le determină la nivel individual şi social. Cel mai important lucru care l-au învăţat tinerii este să fie capabil de a rezista tentaţiei şi presiunii anturajului de a consuma droguri.

Seara s-a încheiat cu deviza „Viaţa este prea frumoasă pentru a fi transformată într-un coşmar creat de consumul de droguri!”, ”Viaţa este prea frumoasă ca să te laşi condus de droguri!” sau ”Fă-ţi timp să trăieşti liber!”

În perioada martie-iunie se vor desfăşura activităţi de prevenire a consumului de droguri în rândul tinerilor, întâlniri cu foşti consumatori de droguri/deţinuţi ( pentru o înţelegere a realităţii prin confesiunile lor). Activităţile se vor desfăşura în şcolile şi liceele partenere (Şcoala Gimnazială “Ştefan cel Mare”, Şcoala Puşcaşi, LMK, LSP, CAR, LER) şi se vor derula în parteneriat cu CPECA Vaslui şi Penitenciarul Vaslui. În perioada vacanţei de vară vor avea loc activităţi de prevenire la nivelul comunităţii locale (campanii stradale, campanii on line pe reţele de socializare, workshopuri).

Proiectul Erasmus+ Key Action 2 - Capacity Building in the field of youth, nr. 589583-EPP-1-2017-1-NO-EPPKA2-CBY-ACPALA este cofinanţat de Uniunea Europeană şi are parteneri internaţionali ONG-uri din Norvegia, Malta, Italia şi Uzbekistan.