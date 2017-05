Eleva-scriitoare de la Liceul ”Mihai Eminescu” Bârlad: ”Scrisul este o terapie de vindecare a sufletului ”

Andreea- Elena Ailincăi a descoperit gustul scriiturii în primul an de liceu. A început cu proză scurtă şi poezii, pe care le-a adunat ulterior într-un volum, ”Printre rânduri, doar sentimente”, cu care, în martie anul trecut, şi-a făcut debutul în literatură.

”Spre surprinderea mea, prima carte a fost foarte bine primită atât de cei apropiaţi vârstei mele, cât si de cei mari, trecuţi de 25 de ani. M-a bucurat lucrul acesta şi m-a motivat enorm să îmi doresc din ce în ce mai mult de la mine”, a povestit Andreea.

Adolescenta scrie cu pasiune despre zbuciumul adolescentin. După lansarea primului volum a realizat un mic studiu în lumea generaţiei din care face parte şi, astfel a început să creioneze noua carte, romanul intitulat ”Trandafirul sălbatic”.

”Povestea "Trandafirului salbatic" a început într-o seară, când, din dorinţa de a crea personajul principal, pe Melissa, am început să dezvolt diferite acţiuni şi personaje ce se învârt în jurul său. Primul volum al romanului, numit "Iniţierea", constituie întocmai iniţierea Melissei într-un stil de viaţă cu totul şi cu totul diferit faţă de rutina sa zilnică. Experimentează din plin gustul adrenalinei şi devine un trandafir sălbatic. În tot acest timp în care am creat "Trandafirul salbatic", nu am reusit să scap de nevoia de a folosi scrisul ca terapie de vindecare a sufletului. Aşa ca am scris "Autocunoastere", carte ce va fi element surpriza în lansarea de sambată”, a explicat Andreea Ailincăi.

Volumul ”Autocunoaşterea”, afirmă autoarea, prezintă călătoria in interiorul inimii, ”călătorie necesară de multe ori în viaţă, atunci când tragem linie anumitor capitole”.

Deşi pasionată de literatură, planurile de viitor ale Andreei nu au legătură cu literatura, dar, cu toate acestea, nu va renunţa la scris.

”Planurile mele de viitor, în mod paradoxal, nu au nici o legătură cu scrisul. Aş vrea să continui pe domeniul economic, dar pe ramura de marketing si vanzări internaţionale. Bineînteles ca voi păstra mereu scrisul ca o placere, deoarece atunci când scriu ceva din suflet, e ca şi cum aş intra într-o transa din care nu ies decat atunci când pun ultimul punct pe foaie. E de nedescrie acel sentiment. Mă inspiră aproape tot ceea ce mă înconjoară, de la oameni până la natură, sentimentele şi peisajele fiind descrise în amănunt în ultimele mele lucrări. Pot spune că pasiunea pentru scris am descoperit-o atunci cand am simţit nevoia de a-mi exprima într-un fel toate frustrarile, durerile şi fricile pe care le are orice adolescent la inceput de drum”, a conchis adolescenta.