Colaps la Protecţia Copilului: peste 2.600 de angajaţi au rămas fără salarii. Oamenii şi vor primi banii cu o lună întârziere

Dacă în luna septembrie întârzierile salariale au fost de o săptămână, luna aceasta situaţia s-a agravat cei 2.600 de angajaţi urmând a-şi lua salariile cu o lună întârziere. Şi asta în cazul fericit în care Guvernul va include în şedinţa de Guvern de săptămâna viitoare alocarea sumei necesare plaţilor restante din fondul de rezervă al statului.

Atât şefii Consiliului Judeţean cât şi reprezentanţii DGASPC sperau ca acest lucru să se întâmple la şedinţa de Guvern de pe 18 octombrie, însă problema gravă de la DGASPC Vaslui, deşi cunoscută la nivel central, nu s-a găsit pe ordinea de zi a Guvernului.

Pentru plata celor 2.600 de angajaţi, din care peste 1.500 sunt asistenţi maternali, este nevoie de 7 milioane de lei. Pe lângă cheltuielile de personal, sunt necesare fonduri pentru asigurarea funcţionalităţii centrelor din subordinea DGASPC.

”Există perspective pentru săptămâna viitoare. Sistemul de protecţie a copilului este unul statal. Nu l-am făcut eu pentru că-mi trebuie mie. De aceea, statul trebuie să spună dacă-l mai susţine. Nu ne putem acum noi substitui statului şi să creăm Republica Vaslui. Noi, ca şi Consiliu Judeţean, am făcut tot ce ceea ce a depins de noi şi ce era partea noastră de finanţare. Acum să dea şi statul bani”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, Dumitru Buzatu.

Şeful CJ Vaslui susţine că problemele la Protecţia Copilului au apărut pentru că bugetul instituţiei a fost subdimensionat încă de la începutul anului şi nu neaparat din cauza majorării salariilor.

„ Probabil, cineva de la minister are alte date, mai vechi, care nu mai corespund realităţii! Chiar si fără majorările datorate intrării in vigoare a Legii salarizării, fondurile erau insuficiente pentru întregul an, fapt pentru care am înaintat mai multe solicitări către Guvern pentru a acoperi acest deficit. Sperăm să primim ceva la rectificarea de luna trecută, însă nu a fost aşa, dar am reuşit să găsim soluţii pentru salarile pe august. Vom găsi solutii si pentru restul perioadei! Este o situaţie incomodă şi normal că există nervozitate, însă facem tot ce putem pentru a remedia această problemă şi a intra in normalitate”, a completat Dumitru Buzatu.