Bolidul fostului episcop de Huşi, scos la vânzare de succesorul acestuia: „Mie îmi place simplitatea, am alte pasiuni“

PS Ignatie, noul episcop al Huşilor, a declarat că îi place simplitatea, iar pasiunile sale sunt cărţile şi nu luxul material. Înaltul prelat a anunţat că a decis să locuiască în fostul palat al Episcopiei Huşilor, o clădire veche, fiindu-i oferite chiar camerele în care a locuit rergretatul episcop Ioachim.

În privinţa noii clădiri, palatul construit în timpul mandatului lui Corneliu Bârlădeanu, PS Ignatie a anunţat că intenţionează să îl transforme într-o mănăstire de maici.

”Nu locuiesc în palatul nou, locuiesc în cel vechi. Cu palatul nou m-am gândit la o idee, probabil va fi transformat într-o mănăstire de maici. Avem nevoie de maici pentru ateliere, pentru pictură, broderie. Sunt mulţi preoţi care au nevoie de veşminte, straie. Este un proiect de viitor. Nu este foarte uşor să găseşti maici destoinice care să vină acolo. în clădirea respectivă”, a declarat noul Episcop al Huşilor.

PS Ignatie a anunţat că doreşte să renunţe şi la autoturismul de lux, un VW Touareg, pe care fostul episcop l-a achiţionat în anul 2015.

Bolidul cumpărat de fostul episcop va fi fost scos la vânzare

„Încă nu am maşină. Apelez în stânga şi dreapta să mă ajute câte cineva să pot să mă deplasez. Există o maşină, pe care dumneavoastră aţi mai văzut-o, o ştiţi, însă eu am decis să fie vândută. Este decizia mea, nu vreau să merg într-o asemenea maşină. Eu am alt stil, altă linie. Maşinile sunt ultimul lucru care mă interesează pe mine. Eu am alte pasiuni, cărţile. În străinătate circulam foarte mult cu metroul, cu mijloacele de transport, cu trenul. Astfel aveam ocazia să întâlnesc români, să pot interacţiona cu ei”, a mai precizat episcopul Ignatie.

Nu am preocupări de genul ”ce a fost înainte”



Comportamentul noului episcop al Huşilor vine în contradicţie totală cu modul în care s-a făcut remarcat de-a lungul anilor fostul episcop Corneliu Bârlădeanu. Retras din funcţie la jumătatea lunii august, Corneliu Bârlădeanu, va rămâne în istoria Episcopiei Huşilor nu doar înaltul prelat care a provocat un scandal fără precedent pentru pentru Biserica Ortodoxă Română, ci episcopul care a reuşit să iasă în evidenţă prin vanitate.

Episcopul Ignatie afirmă că nu este interesat de ceea ce s-a întâmplat înaintea sa şi nici nu doreşte să afle, subliniind că este preocupat doar de ceea ce va putea el să facă:

”Vă spun la modul cel mai sincer, nu am vrut să mă interesez, nu am vrut să aflu nimic din ce a fost înainte. Din oficiu, pe mine nu mă interesează atât de mult ceea ce s-a întâmplat, ci ceea ce pot eu să ofer ca om. Eu sunt investit în această funcţie de episcop, mă concentrez pe ce pot eu să dăruiesc, să pun din experienţa mea la îndemâna credincioşilor. Nu am preocupări de genul ”ce a fost înainte”, cum a fost. Eu mă concetrez pe ceea ce pot eu să fac şi ceea ce trebuie să fiu eu pentru credincioşi. Pentru mine interacţiune cu credincioşii este vitală. Sunt episcopul credincioşilor, nu sunt episcopul unui birou sau al unei hârtii. Sunt episcopul preoţilor, sunt părintele preoţilor în primul rând. Nu-i stilul meu. Nu ştiu ce a fost înainte nu mă interesează pentru că vă spun sincer, sufleteşte vorbind, nici nu mă ajută. Pe mine sufleteşte mă ajută ce aş putea face eu de acum încolo”.

Palatul în care a locuit fostul episcop va fi transformat în mănăstire

După primele săptămâni petrecute la Vaslui, episcopul Ignatie spune că a descoperit ”oameni foarte faini”. Şi-a stabilit un program de teren pentru a vizita parohiile din judeţ. ”Am început cu parohiile cele mai sărace. I-am rugat pe părinţii protopopi să mergem în parohiile cele mai sărace, cum le avem noi clasificate, cele de gradul III. Sărace nu din punct de vedere spiritual, ci material, depopulate, cu oameni în vârstă , dar foarte frumoşi”, a completat episcopul.

Proiectele sociale, prioritatea noul episcop

Aşa cum a anunţat încă de la întronizarea în funcţie, PS Ignatie a anunţat că priorităţile sale se vor axa pe proiecte sociale, afirmând că este foarte mare nevoie.

„Aici trebuie conjugate mai multe forţe. Nu dispunem doar noi, Biserica, de resursele necesare pentru aceste proiecte. Ţin foarte mult la ideea că trebuie să fim inteligenţi si să folosim de ceea ce putem dispune, fonduri europene, să putem oferi servicii sociale. Pe lângă acestea, ţin foarte mult la prezenţa în rândul credincioşilor, o misiune un pic mai organizată cu tinerii, vrem să organizăm conferinţe, întâlniri în fiecare zonă”, a conchis PS Ignatie.