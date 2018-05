Sportul minţii, mai mult decât o pasiune pentru copilul Mario Roşca

Deşi participă doar de un an la competiţii, copilul minune al Clubului de la şah din Drobeta Turnu Severin, Mario Roşca (10 ani), are un potenţial fantastic şi are mari şanse să devină un maestru al şahului, spune antrenorul său, Sandu Marius Ştefan.

Mario se pregăteşte serios şi dă dovadă de maturitate în joc. Ţinta lui pentru acest an este să obţină un rating cât mai ridicat în topul ELO, pentru a-şi consolida poziţia.

Şi-a propus să cucerească în scurt timp premii internaţionale şi să ajungă cunoscut peste hotarele ţării.

Mario Andrei Roşca a luat primele lecţii de şah la Asociaţia Şah Club Drobeta. Avea 7 ani, nu jucase niciodată, însă avea o dorinţă mare de a pătrunde tainele acestui sport. La această vârstă, unii copii abia învaţă să scrie şi să citească. Despre cum a pornit pe acest drum povesteşte chiar micul şahist:

„Bunica mea a văzut la televizor un anunţ că există un club de şah la noi în oraş şi că s-au înscris mulţi copii. Aşa am ajuns şi eu acolo şi îmi amintesc că am avut emoţii mari, erau mulţi copii în sală, nu ştiam dacă o să mă descurc, dar cu timpul văzând că fac progrese a început să îmi placă”, spune Mario.

Au venit şi premiile

De aproape un an a început să participe şi la competiţii, iar medaliile au început să curgă. Recent, la Kladovo (Serbia), la un turneu fără limită de vârstă, a obţinut locul I, ceea ce îi dă speranţe pentru o clasare foarte bună şi la competiţiile viitoare. A jucat în Serbia şi cu adversari de peste 60 de ani şi a făcut remiză cu un campion balcanic.





Premiile sunt importante pentru Mario, ca pentru orice competitor, dar vede şi dincolo de acestea, oricum nu pentru asta joacă. Se antrenează la club de două ori pe săptămână, dar lucrează şi acasă, unde exersează permanent sute de jocuri speciale care îi ţin mintea în formă.

„Marea lui pasiune rămâne însă şahul”

Dacă ar mai fi avut timp, de Mario Andrei Roşca am fi putut auzi şi la festivaluri şi concursurile de muzică. De la şase ani şi jumătate a luat lecţii de canto, de la şase ani cântă la pian şi de la 8 ani face şi dans şi calităţi de viitor campion ar fi avut şi la fotbal, spune bunica lui. Nici engleza nu este străină şahistului, care are rezultate foarte bune la examenele Cambridge pentru copii. Performanţa cere însă sacrificii şi în momentul de faţă atenţia lui Mario se îndreaptă spre sportul minţii.

„Suntem foarte mândri de el. E un copil bun, învaţă foarte bine la şcoală, dar joacă şi fotbal, cântă, dansează. De mic a fost interesat de toate aceste activităţi, însă marea lui pasiune rămâne însă şahul, acesta este pe primul loc”, spune Răzvan Roşca, tatăl lui Mario.

Într-o cameră a familiei Roşca, pe un panou special, sunt trofeele şi medaliile pe care le-a câştigat până acum. Nu puţine la număr. Şi tot acolo sunt puse la loc de cinste zeci de diplome de la toate concursurile şi festivalurile de muzică, la care Mario a participat de la vârste foarte fragede.

Mario Roşca se pregăteşte acum pentru Festivalul Şahului Hunedorean – Geoagiu Băi, care va avea loc la sfârşitul acstei luni, în perioada 31 mai – 3 iunie a.c.