Elevă din România, locul 1 la Olimpiada Internaţională de Franceză. Opt premii aduse acasă din Armenia de tinerii care au făcut parte din lotul naţional

A treia ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Limba Franceză (Aghveran, Armenia) a a reunit elevi cu performanţe la limba franceză din 6 ţări membre ale Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei (OIF): Albania, Armenia, Bulgaria, Macedonia, Republica Moldova şi România. Elevii români au obţinut opt premii în Armenia, iar unul din aceste premii a fost câştigat de Maria Bebec, elevă la Colegiul Naţional Traian din Drobeta Turnu Severin.

„Ne bucurăm că Liceul Traian a fost reprezentat cu succes la acest nivel competiţional, premiul I la faza internaţională a olimpiadei de franceză este o performanţă deosebită. De aceea, merită toate felicitările noastre, Maria, doamna profesor îndrumător Mihaela Bălu, dar şi familia care a susţinut-o şi a sprijinit-o permanent”, spune Iuliana Gimoiu, directorul Colegiului Naţional Traian.

„Totul vine de la sine”

Maria Bebec (17 ani), elevă în clasa a XII-a, spune că subiectele au fost dificile, pregătirea temeinică şi pasiunea pentru această materie şi-au spus cuvântul:

„Lotul României a adus opt premii, în ceea ce mă priveşte am ocupat locul I la nivelul B2, la proba orală pe echipe, unde am avut de pregătit o dezbatere publică pe tema ecologiei. Competiţia a fost acerbă, însă am apreciat faptul că între participanţi nu s-a simţit acest lucru, a fost echitate şi toţi ne-am înţeles foarte bine. Nivelul subiectelor a fost ridicat însă am avut privilegiul, aş putea spune, de a fi pregătiţi de profesori excelenţi şi de a lua parte la stagiul de pregătire de la Alexandria, unde am fost puşi în temă cu subiectele. Pentru mine limba franceză reprezintă o pasiune aşa că nu aş putea contoriza timpul, totul vine de la sine”.

Pregătită de profesoara Mihaela Bălu

Performanţea olimpicei de la Turnu Severin se datorează evident şi profesorului îndrumător de la Colegiul Naţional Traian, Mihaela Bălu, pentru care Maria Bebec are numai cuvinte de mulţumire.

„Aş vrea să-i mulţumesc doamnei mele profesoare Mihaela Bălu, care mă îndrumă şi mă susţine necondiţionat de aproape opt ani. Pasiunea pentru limba franceză mi-a fost insuflată de mama mea, care vorbeşte la rândul ei vorbeşte limba franceză şi când eram mică îmi relata fel şi fel de întâmplări în limba franceză şi ascultam împreună muzică în limba lui Moliere”,

spune eleva de la CN Traian.





Eleva Maria Bebec alături de profesoara Mihaela Bălu FOTO Alexandra Georgescu

Atât profesoara Mihaela Bălu, cât şi colegii săi sunt bucuroşi pentru premiul obţinut de Maria, dar nu au fost surprinşi de acest rezultat.

„Am pregătit-o din clasa a V-a şi cred că orice profesor ar fi mândru să aibă un asemenea elev. Maria este un copil dornic de cunoaştere, un copil care învaţă cu uşurinţă orice şi a fost o plăcere să lucrăm împreună”,

declară profesoara Mihaela Bălu.

„Pentru mine Maria nu este doar o colegă, ci o adevărată prietenă, o persoană în care pot avea încredere, este ca o soră. Sunt foarte mândră de performanţa ei şi nu mă surprinde pentru că întotdeauna a fost cel mai bun copil din clasă”, spune eleva Cătălina Traşcă, colegă de clasă. „Eu o cunosc pe Maria de foarte mult timp şi întotdeauna a fost un copil exemplar şi o prietenă foarte bună. Este un copil foarte comunicativ şi mereu ne ajută pe noi colegii. Rezultatul ei este o bucurie pentru noi toţi”, zice şi Alexandra Mocioiu, o altă colegă de clasă.