Adolescenta ajunsă olimpică la lectură, o disciplină puţin interesantă printre colegii ei: „Nu judec pe cineva căruia nu-i place să citească“

Iulia Mitrache (18 ani), elevă în ultimul an la Colegiul Naţional Gheorghe Ţiţeica, un liceu de top din municipiul Drobeta Turnu Severin, sare însă din acest tipar, al generaţiei care nu mai citeşte, uimind profesorii prin rezultatele sale. Ultimul trofeu este premiul III la olimpiada internaţională de lectură, care a avut loc la începutul lunii septembrie (5-9 septembrie 2019), la Bucureşti, organizată de Ministerul Educaţiei Naţionale din România.

„Iulia este un elev care ne-a uimit cu cultura generală pe care o are şi cu cât poate citi la vârsta ei, cu puterea de muncă pe care o are. S-a pregătit pentru foarte multe concursuri şi olimpiade, chiar concursuri internaţionale, unde a câştigat premii în anul şcolar trecut. Cel mai mult ne bucurăm de acest premiu la olimpiada internaţională de lectură, care sporeşte şi prestigiul colegiului nostru în judeţul Mehedinţi şi în ţară”, spune prof. Mihaela Ştefan, directorul Colegiului Naţional Gheorghe Ţiţeica.

Tema olimpiadei: libertatea

Participanţii la olimpiadă au fost elevi din România şi din alte ţări, cu vârste cuprinse între 13 şi 19 ani. Cu un punctaj de 56,50 puncte, Iulia Mitrache s-a clasat pe locul III la această olimpiadă, după Cosmina Price de la Colegiul Naţional „AL. Papiu Ilarian“ din Târgu-Mureş (57 puncte) şi Adelina Filip de la Colegiul Naţional „C. Negruzzi“ din Iaşi (58,50 puncte).

„A fost o experienţă foarte frumoasă din toate punctele de vedere, atât şcolar, academic, în sensul că am avut posibilitatea de a mă testa şi de a a-mi confirma anumite calităţi, dar şi din punct de vedere personal pentru că am cunoscut oameni deosebiţi”, spune Iulia.

Tânăra este pregătită pentru concursurile de lectură de profesoara Magelona Petrescu.





Programul fiecărei ediţii a olimpiadei internaţionale de lectură include minimum două cursuri şi o dezbatere, din domeniile de referinţă pentru olimpiadă, şi o probă unică, probă scrisă, individuală. Pentru proba scrisă, concurenţii apelează atât la conţinuturile specifice disciplinelor din domeniul limbii şi literaturii, cât şi la cultura lor generală, la experienţa şi la competenţa lor de lectură.

La acest concurs, nu este necesar ca participanţii să fi studiat literatura română. Ei au avut a se raporta la texte şi nu la opere literare integrale, creaţia unui anumit scriitor. Scriitorii pot fi din literatura naţională sau din cea internaţională.

Tema ediţiei din 2017 a olimpiadei a fost libertatea. „Au fost trei subiecte. Primul a vizat analiza unui text literar care ilustra intrarea Turciei în Primul Război Mondial şi relaţia, aşadar, dintre individ şi un eveniment politic de asemenea dimensiuni, libertatea individuală versus libertatea politică. Am avut de scris şi un eseu bazat pe susţinerea sau contrazicerea ideii că «libertatea nu înseamnă să faci tot ceea ce vrei, ci să poţi să vrei», idee pe care am contrazis-o întrucât consider că libertatea înseamnă, în definitiv, acţiune“, povesteşte eleva. Nici celelalte două subiecte nu au i-au ridicat probleme Iuliei.

„La al doilea subiect am avut un fragment din scrisorile adresate de Kafka tatălui săi, şi, pe lângă faptul că a trebuit să analizăm textul, am avut de făcut, pornind de la acesta, un eseu bazat pe ideea că relaţia dintre Kafka şi tatăl său a constituit un spaţiu al lipsei de inhibiţii, al libertăţii. Cel de-al treilea subiect ne uimeşte întotdeauna şi a reuşit şi de data aceasta întrucât a constat în interpretarea unui print-screem realizat după site-ul booking.com“, explică Iulia Mitrache.

Pasionată şi de filozofie

Pasiunea pentru lectură o are din copilărie şi i-a fost insuflată de tatăl său, care obişnuia să-i citească poveşti. Acum, la 18 ani, Iulia citeşte Nietzsche, Dostoievski, Hemingway, Sartre, Mircea Eliade, Mircea Cărtărescu, ş.a. Nici nu este de mirare că pregătirea elevei olimpice pentru acest concurs nu a presupus un efort deosebit. „Efortul nu se simte foarte tare atunci când îţi place ceva, adică eu nu îl simt. M-am pregătit în sensul că m-am documentat asupra temei, libertatea, unul din principiile după care mă ghidez în tot ceeea ce fac. Aşa că a fost mai mult o plăcere decât un efort“, spune Iulia. Eleva mai este pasionată de filozofie şi artă şi îi place în timpul liber să se plimbe cu bicicleta.

„În general, îmi place să descoper, să explorez cât mai mult în orice mod posibil, mi se pare frumos să trăieşti viaţa cât mai intens şi să cauţi să extragi cât mai mult din ceea ce îţi oferă şi să nu te limitezi“, zice Iulia Mitrache.

Va urma Facultatea de Drept

Ca orice elev de clasa a XII-a, Iulia Mitrache are în faţă două examene importante, bacalaureatul şi admiterea la facultate, dar le priveşte ca pe nişte praguri, peste care trebuie să treacă cu bine.





Premiul III la olimpiada internaţională de lectură îi oferă de altfel elevei de la Turnu Severin posibilitatea de a intra fără examen de admitere la mai multe facultăţi de prestigiu din România, însă Iulia optează pentru Facultatea de Drept din Bucureşti, unde va susţine examen.

„Aş vrea să dau la Drept la Bucureşti, pe domeniul acesta aş vrea să merg mai departe. În momentul actual aş opta pentru avocatură, dar aş vrea să am o pregătire şi în Drept internaţional pentru a avea o deschidere cât mai mare către lume“, spune eleva de la Turnu Severin.

Cât despre faptul că pe mulţi adolescenţi nu îi preocupă cititul şi aleg să petreacă ore întregi în faţa calculatorului, Iulia spune că nu îi judecă în niciun fel:

„Tocmai din anumite cărţi am învăţat să nu judec pe cineva căruia nu îi place să citească. Eu cred în libertatea omului şi în libertatea fiecăruia de a-şi alege drumul şi nu aş judeca pe cineva pentru că nu a citit. Sincer nu cred că este o problemă care ţine neapărat de vârstă, cred că până la urmă cititul nu ar trebui inoculat cu forţa. Mi se pare că la rădăcina oricărei pasiuni adevărate, indiferent că este lectura, mersul pe bicicletă sau karatele, stă prin definiţie, plăcerea“.