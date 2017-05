567 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

Mai multe state din Europa sunt interesaţi să angajeze români, în diverse domenii de activitate.

Malta pune la dispoziţie 70 locuri de muncă in meseriile de operator maşini, mecanic de avioane si lucrător structuri metalice pentru avioane.

În Italia, continua să rămână la mare căutare job-urile din domeniul asistenţei sociale, astfel că sunt libere 280 locuri de muncă în meseriile de infirmier, asistent medical generalist, asistent medical si îngrijitori la domiciliu.

Paleta locurilor de muncă este mai largă când vine vorba de Geemania (125 de locuri de muncă): fizioterapeut, inginer electronist si software, inginer/expert unitati hidrostatice, inginer proiectare sisteme hidraulice, manager calitate, ambalator, operator stivuitor, hamal, sofer, asistent medical pediatrie, infirmier, asistent medical, ingrijitor persoane, tehnician electronist, bucatar, ajutor bucatar, dezvoltator software, inginer testare echipamente semiconductoare automate, instalator, lucrator in constructii, maistru constructii diverse specializari, specialist sisteme canalizare, sudor, electrician constructii, operator pompe beton, muncitor constructii beton armat, zidar, betonist, montator izolatii cladiri, maistru hidroizolatii cladiri, gradinar, montator acoperisuri, operator masini, manager in constructii, operator utilaje constructii, excavatorist, mecanic instalatii sanitare.

Mai sunt locuri de muncă şi în: Cehia – 50 locuri de muncă in meseriile de şofer autobuz, sudor, electrician auto si mecanic auto; Belgia – 13 locuri de muncă in meseriile de electrician intretinere, tamplar, tinichigiu carosier, sudor, operator masina imprimare, programator CNC, mecanic intretinere masini agricole, operator macara, sofersi mecanic auto; Polonia – 1 loc de muncă operator maşină de frezare; Marea Britanie – 10 locuri de muncă tâmplar/dulgher naval; Austria – 6 locuri de muncă in meseriile de lăcătuş mecanic CNC, tâmplar, mecanic auto si sudor; Spania – 4 locuri de muncă in meseriile de matriţer/curăţitor produse din plastic si operator turnare prin injecţie produse din plastic; Slovacia – 4 locuri de muncă in meseriile de bucatar sef si ospatar; Letonia – 3 locuri de muncă lucrator in deposit; Suedia – 1 loc de munca manager grup experti explorare.

Persoanele interesate pot vizualiza aceste oferte accesând www.eures.anofm.ro sau pot obtine informaţii suplimentare de la sediul AJOFM Mehedinţi din Drobeta Turnu Severin.