Yes Men, activiştii care parodiază cele mai mari corporaţii şi guverne, vin la Pelicam. Ce documentare vom putea viziona în premieră

Haioşii apărători ai mediului şi drepturilor omului ajung pentru prima dată în România la invitaţia Pelicam şi fac parte din juriul competiţiei principale a festivalului, alături de Ion Barbu, artist şi activist care vrea să transforme oraşul minier Petrila prin cultură.

Andy Bichlbaum şi Mike Bonanno (Yes Men) folosesc umorul pentru a atrage atenţia asupra celor mai grave probleme de mediu din zilele noastre. Ei sunt protagoniştii a trei filme documentare: The Yes Men (2003), The Yes Men Fix the World (2009) şi The Yes Men are Revolting (2014) în care atacă prin farse şi hoax-uri corporaţii şi organizaţii guvernamentale, în general entităţi despre care consideră că dezumanizează societatea.

“Suntem foarte încântaţi să venim la Festivalul Pelicam! Dintre toate festivalurile de film din lume, acesta e cel pe care l-am ales, pentru a putea participa la activităţile din Primăvara Românească. Nu am fost niciodată în România, cu atât mai puţin în Tulcea, care pare foarte exotică – şi, totuşi, familiară, în special pentru Andy a cărui mamă este româncă. Pentru el este întoarcerea acasă într-un loc pe care nu l-a cunoscut până acum. Pentru Mike, legendara ospitaliatate românească şi chemarea Mării Negre sunt cele care îl entuziasmează. Da, Pelicam, venim!”, au spus ei.

Ei au început cu un site care “parodia” Organizaţia Mondială a Comerţului. A fost considerat autentic, iar cei doi au fost invitaţi să vorbească la o conferinţă în Austria. De atunci, au continuat să pună la cale hoax-uri la scară mare în colaborare cu jurnalişti.

În 2004, Yes Men au plecat într-un tur pozând în grupul “Yes, Bush Can!” înainte de realegerea lui George W. Bush ca preşedinte al SUA. Ei i-au încurajat pe suporterii lui Bush să semneze un “angajament de patriot” prin care Bush promitea să depoziteze deşeuri nucleare în curtea lor şi să le trimită copiii la război. Ei au apărut chiar şi la Convenţia Naţională a Republicanilor în 2004 şi au traversat ţara într-o rulotă cu un costum de corp prin care îl copiau pe George W. Bush.

The Yes Men are Revolting (2014) a fost unul dintre cele mai apreciate documentare de la Pelicam, ediţia a 5-a şi este filmul cu care ne încălzim anul acesta înainte de cea de-a 6-a ediţie. Pe 25 mai, de la ora 21, va fi proiectat “The Yes Men are Revolting” la J’ai Bistrot, în cadrul programului GLOD, despre facerea viitorului cu mâna ta. Filmul documentează aventurile celor doi farsori care joacă feste sub numele de Andy Bichbaum şi Mike Bonanno. În cel de-al treilea documentar al lor ei se iau de corporaţiile şi guvernele care nu fac nimic pentru combaterea schimbărilor climatice tot mai periculoase în zilele noastre.

Pelicam 2017

China de plastic / Plastic China (r. Jiuliang Wang, China, 2016 ) spune povestea unei fetiţe de de 11 ani, Yi-Jie. Ea este un copil cu adevărat global, care lucrează cu părinţii ce aparţin minorităţii YI într-un atelier de reciclare la mii de kilometri distanţă de oraşul natal. Să meargă la şcoală este tot ce îşi doreşte. Pe de altă parte, şi şeful ambiţios al atelierului, Kun, lucrează foarte mult încercând să ofere familiei o viaţă mai bună. Prin povestea celor două familii, filmul explorează modul în care aceste deşeuri sunt reciclate de mâinile goale ale familiilor, şi arată alegerea lor de a suferi pagube ireversibile asupra vieţii doar pentru a-şi câştiga existenţa. De asemenea, filmul atrage atenţia că problemele nu dispar prin schimbarea timpului şi a locului – suntem în asta împreună. Documentarul a făcut parte din selecţia oficială Sundance 2017 şi a câştigat premiul special al juriului la IDFA în Amsterdam.

Peter şi ferma / Peter and the Farm (r. Tony Stone, SUA, 2016) este un documentar despre Peter Dunning, proprietar al fermei Mile Hill din Vermont, care s-a izolat de familia sa şi sugerează deseori realizatorilor să facă din sinuciderea lui o tehnică narativă pentru film. În acelaşi timp o carte poştală din paradis şi un avertisment pentru epoca noastră, Peter şi Ferma arată energia potenţială a unei vieţi umane, ceea ce este folosit şi ceea ce este risipit.

Zona liberă / Zona Franca (r. Georgi Lazarevski, Chile / Franţa, 2016) este un district comercial învechit din Chile. Anti-eroii moderni, purtând povara visurilor distruse, demonstrează ceea ce nu poate fi găsit în broşurile turistice: o violenţă adânc înrădăcinată în acest loc, care apare doar când o grevă paralizează regiunea.

Şerpuit / Winding (r. Avi Belkin, Israel, 2016) dezvăluie povestea nespusă a celui mai infam râu al Israeului, Yarkon. Explorând interacţiunea dintre societate, politică şi natură, filmul prezintă realitatea israeliană printr-o lentilă nouă şi importantă. Urmărim povestea râului din zilele sale de glorie în Palestina prestatală, unde evreii şi arabii îi împărţeau resursele. Observăm deteriorarea lui, câştigând reputaţia de cel mai poluat şi periculos râu. Şi urmăm încercările actuale de vindecare şi recuperare.

Cargo: Preţul real al transportului / Freightened: The Real Cost of Shipping (r. Denis Delestrac, Spania / Franţa, 2016) dezvăluie, printr-o investigaţie îndrăzneaţă, mecanica şi pericolul transportului de mărfuri; o industrie care deţine cheia economiei noastre, a mediului şi a modelului civilizaţiei noastre.

Cele cinci documentare din competiţia principală a Pelicam 2017 vor fi proiectate în premieră naţională, în prezenţa invitaţilor speciali din partea filmelor.

