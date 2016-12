VIDEO Top 18 melodii rock care au ca tematică Crăciunul. Supergreii heavy-metalului care au compus muzică pentru marea sărbătoare a umanităţii

În perioada sărbătorilor de Crăciun, suntem bombardaţi la tot pasul de melodii de sezon. Vorbim fie de colinzile autohtone marca Ştefan Hruşcă, Fuego sau Ştefan Bănică Jr., fie de hit-uri internaţionale, precum „Last Christmas”-ul celor de la Wham sau "All I Want For Christmas Is You" cântată de Mariah Carey.



Sunt destui care s-au săturat până peste cap de aceste sonorităţi care se repetă ani de ani. Există însă alternative. S-a făcut şi se face muzică de Crăciun şi pentru cei cu gusturi mai speciale. De-a lungul anilor, numeroase formaţii rock au inclus în repertoriul lor piese de Crăciun. Am încercat să alcătuim un top, subiectiv, cu cele mai îndrăgite melodii care vor fi pe placul metaliştilor.



Audiţie plăcută şi sărbători fericite!



































