VIDEO Lecţia de patriotism oferită de strănepotul din Canada al unui mare compozitor român: „Dacă primiţi această donaţie îmi faceţi o bucurie”

Născut în 1863, în judeţul Arad, Ion Vidu a ajuns un important compozitor şi dirijor român, fiind supranumit „maestru al muzicii corale româneşti”. Ion Vidu a activat în cea mai mare parte a carierei sale în Lugoj, fiind spre sfârşitul carierei sale inspector general de muzică pentru şcolile normale din ţară. Astăzi cel mai important colegiu de arte din Timişoara îi poartă numele lui Ion Vidu.

Plecaţi din România, urmaşii fostului muzician au vrut să vândă casa din Lugoj în care a locuit Ion Vidu. Fiind un monument istoric, primăria are drept de preemţiune. Primarul Lugojului a pregătit un proiect de neexercitare a dreptului de preemţiune, urmând ca aleşii locali să decidă dacă vor sau nu ca primăria să cumpere casa lui Ioan Vidu.

Propunerea primarului Francisc Boldea (PSD) a dus la o reacţie a PNL Lugoj, care a cerut, prin preşedintele filialei, Claudiu Buciu, ca primăria să îşi exercite dreptul de preemţiune şi să cumpere casa. Nu a mai fost nevoie ca proiectul să fie supus la vot pentru că strănepotul lui Ion Vidu, Radu Robert Benkoczi, stabilit în Canada de 20 de ani şi venit în Lugoj pentru această problemă, a anunţat că împreună cu familia sa a decis să doneze casa oraşului.

În şedinţa de Consiliu Local în care a făcut anunţul Robert Benkoczi a declarat că deşi este plecat din România în Canada de peste 20 de ani, „sufletul meu este în oraşul meu, în Lugoj, copiii mei vorbesc româneşte, vorbim româneşte acasă, venim în fiecare an aici”. „Am vrut să venim în întâmpinarea dumneavoastră să facem ceva din casa străbunicului meu care a făcut multe pentru cultura ţării noastre. Familia mea, soţia, surorile mele am discutat şi suntem bucuroşi să putem să oferim casa primăriei cu scopul de a fi folosită de către toţi cetăţenii în scop cultural sau educativ. Am vrea să rămână casa în memoria colectivă a lugojenilor şi să fie folosită de către toţi oameni. Dacă primiţi această donaţie, îmi faceţi o mulţumire mie şi familiei mele şi ştiu că şi mamei mele şi tatălui meu”, a arătat Radu Robert Benkoczi în şedinţa de Consiliu Local.





„Doresc să adresez atât în numele lugojenilor cât şi al meu personal, cele mai calde mulţumiri urmaşilor lui Ion Vidu care au făcut un gest de mare nobleţe sufletească oferind cu titlu gratuit casa acestuia pentru a fi introdusă în circuitul cultural al oraşului. Marele Ion Vidu a scris, prin întreaga sa activitate pagini nepieritoare pentru renumele cultural al oraşului nostru. (…) Iar pentru domnul profesor doctor Radu Robert Benkoczi care, prin gestul deosebit de a oferi lugojenilor casa străbunicului său, dovedeşte că a moştenit din plin spiritul marelui Ion Vidu, exact cum spune o înţeleaptă vorbă din bătrâni - Sângele apă nu se face - voi propune Consiliului Local să-i acordăm distincţia Cheia Oraşului”, a declarat primarul Lugojului Francisc Boldea.