VIDEO E normal să se crească vaci în cea mai bogată comună din România? Răspunsul unei femei care nu suportă mirosul de „urină şi fecale de la vacă“

Creşterea animalelor a devenit o problemă într-o comună din Timiş. E drept, nu e vorba de orice comună, ci de cea mai bogată comună din România: Dumbrăviţa, judeţul Timiş. Pe un grup de Facebook al comunităţii din Dumbrăviţa, o localnică a reclamat „miresmele” lăsate în urmă de vacile unui localnic. „Dacă nu mai avem lac, avem vaci. Aceste vaci se plimbă bine mersi pe străzile Bobâna, Creaţiei, Mărului şi Părului, lăsând în urma lor „miresme” şi balegă pe care nu o adună nimeni!!! Copiii se plimbă cu bicicletele printre ele, asta în cazul fericit. Se mai întâmplă să şi nimerască câte una. Este normal aşa ceva?”, s-a revoltat o mămică din Dumbrăviţa pe grupul de Facebook al comunităţii din Dumbrăviţa.



Comentariile nu au încetat să apară. În timp ce unii au susţinut punctul de vedere al femeii, alţii au contrat-o, arătând că Dumbrăviţa este, totuşi, o comună. „Nu se mai poate vorbi de Dumbrăviţa ca mediul rural”, a fost una dintre păreri. Discuţiile au iscat controverse aprinse, obligând-o pe femeie să reacţioneze. „În spatele casei, la vreo 50 de metri, există o căsuţă din vechiul sat unde oamenii cresc păsări, găini, curci şi ce or mai avea ei pe acolo. Nu am nicio problemă. Mai înjur câteodată cocoşul vara când mă trezeşte dimineaţa, dar, vorba unora de pe aici, îmi aduce aminte de copilărie. Mai toţi au câini pe aici, eu am doi, care latră care mai de care. Dar să fiu nevoită vară de vară să suport miros de urină şi fecale de vacă mi se pare inuman. Aşa că, domnilor care m-aţi făcut pe mine şi pe copiii mei în toate felurile pe aici, vă invit să poftiţi văcuţele să pască vara pe gazonul din curtea dumneavoastră”, a scris femeia pe Facebook.









„Nu poţi creşte vaci în 2017, în cea mai bogată comună din România”

„Trebuie să ţinem cont de faptul că Dumbrăviţa este, totuşi, o comună. Poate inconvenientele unora legate de faptul că oamenii îşi cresc animalele trebuie înţelească din punctul de vedere al celor care sunt deranjaţi, dar cu bunăvoinţa autorităţilor se poate ajunge la un consens şi lucrurile vor ajunge pe un făgaş normal. Fiecare om îşi câştigă existenţa din ce poate. Nu poţi să îi condamni pentru că îşi cresc animalele. Poate ar trebui să le crească undeva mai lăturalnic”, a spus o localnică mutată de şase ani în Dumbrăviţa.





„Este comună. E satul Dumbrăviţa, comuna Dumbrăviţa. Ar trebui să fie o înţelegere şi din partea unora şi din partea celorlalţi. Cei care s-au mutat aici şi-au asumat inclusiv riscul de a suporta viaţa la ţară. Eu sunt printre cei veniţi. Pe mine m-ar deranja pentru că la două-trei animale se simte un disconfort”, a declarat şi un bărbat mutat în urmă cu mai mulţi ani la Dumbrăviţa. „Am auzit plânsete că latră câinele vecinului, că nu ştiu ce. Mă gândesc că un animal de companie putem ţine, totuşi. Eu nu am nicio treabă, nu am probleme cu vecinul, că ţine animale sau...Dumbrăviţa încă e comună. Am crescut de mic copil aici”, a declarat şi un tânăr. „Nu poţi creşte vaci, în 2017, în cea mai bogată comună din România”, a spus un tânăr care nu a acceptat să fie filmat.







Concertele unui cocoş american, reclamate la primărie

„E adevărat că Dumbrăviţa se consideră. Încă am rămas la statut de comună. Sunt proprietari de animale care se consideră încă la ţară, cel puţin cei din vatra veche. Încă mai avem 50 de hectare de păşune. Cei din zona nouă se consideră în zona rezidenţială. Este zonă rezidenţială impropriu spus pentru că investitorii spun că este zonă rezidenţială pentru a-şi vinde locuinţele şi terenurile la preţuri cât mai mari, dar tot statut de comună avem. La cei care stau în cartiere construie nu se pune problema de animale. Acolo, dacă sunt puţin mai izolaţi mai cresc fazani sau iepuri”, a declarat primarul Victor Malac. Edilul a declarat că problema animalelor e una reală în Dumbrăviţa, fiind un caz în care un localnic a fost reclamat de vecin pentru că avea un cocoş american care cânta la diferite ore din zi şi din noapte.