Un timişorean cultivă cei mai iuţi ardei din lume: „Nu am avut curaj să-i gust“

Ardeii iuţi, folosiţi cândva de umanitate pe post de monedă de schimb, au parte de o atenţie deosebită la nivel internaţional. Se fac clasamente, se doboară recorduri, se intră în Guiness Book. Astăzi, cel mai iute ardei este „Carolina Reaper“, care a detronat „Trinidad Scorpion“. Unul dintre cei mai pasionaţi cultivatori de ardei iuţi din vestul României este Adrian Orza, fost viceprimar ţărănist al Timişoarei vreme de 12 ani. Acum este consilier local independent şi pasionat de produse bio.





“Am cultivat tot timpul legumele de care aveam nevoie în bucătărie. Am început să cultiv produse, legume, pentru că vroiam să mănânc sănătos. Am ajuns la ardei plăcându-mi mâncărurile piperate. Am fost interesat de soiuri mai aromate, mai iuţi. La început am achiziţionat seminţele de pe internet. Am ajuns însă să selectez, iar acum iau de acolo şi le replantez. Am dezvolat un hobby pentru ardei iuţi”, a declarat Adrian Orza.

A cultivat numeroase soiuri de ardei iuţi. De la banalul Paprika, la cunoscutele soiuri folosite pe pizza precum Jalapeno, Peperoncino şi Tabasco, trecând la reginele iuţelilor Habanero sau Madame Janette, până la campionii mondiali Trinidad Scoprion şi Carolina Reaper.



„Ardeiul iute se pare că a fost prima plantă pe care omul a reuşit să o domesticească. În sensul că au început să-l cultive. S-au găsi dovezi că oamenii au cultivat ardei iuţi cu 7.000 de ani înainte de Christos. Asta se întâmpla în Mesoamerica, pensinsula Yukatan de astăzi. Columb, când a ajuns acolo, la finalul secolul XV-lea, era în căutare de piper. Doctorul lui cu care călătorea pe navă a observat că indigenii foloseau ardeii iuţi pentru alungarea duhurilor rele. Ba chiar era monedă de schimb. Mulţumind divinităţii, Columb a lăsat ardeii la o mănăstire din Spania. Se pare că acei călugări au fost primii europeni care au avut ardei iute. Dar nu el este cunoscut pentru răspândirea ardeilor iuţi în Europa, ci portughezul Vasco da Gama”, a mai declarat Orza.

Ce este Scara Scoville







Iuţeala ardeilor se calculează în funcţie de concentraţia de capsaicină. Unitatea de măsurare la nivel mondial este Scara Scoville, prin care se determină cât de iute, de picant este un ardei iute. Scara a primit numele după farmacistul Wilbur Scoville.

“Capsaicina este o substanţă responsabilă de iuţeală. E conţinută în nervuri şi seminţe.



A reuşit să îmblânzească Carolina Reaper

Pe Scara Scoville, Carolina Reaper e cel mai tare.





„Am vrut să am şi cel mai iute soi din lume. Am reuşit să-l aclimatizez la Şag. Este foarte adaptabilă, asta e una dintre calităţile ei. Dar are nevoie tutuşi de o căldură mai îndelungată. Trebuie crescute în spaţii închise, gen solar, sere. Ardeiul cu care suntem noi obişnuiţi nu prea au arome speciale. Aceşti ardei foarte au au aromă fructată, au tentă de fum”, a mai spus Orza.

Carolina Reaper are între 1.400.000 şi 2.200.000 de unităţi Scoville.





„O sămânţă de Carolina Reaper costă pe internet cinci lei. Dar nu e sigur că va încolţi şi se va dezvolta planta. Carolina Reaper nu am avut curaj încă să gust. O amică a decupat cu unghia şi expresia ei a fost . Am fost curios dacă reuşesc să-l cultiv. Dacă reuşesc să-l coc la noi. Are un aspect superb, culori frumoase. Are culoareea cicolatei. Poate o să-mi fac curaj. Am gustat Scorpion, cel detronat de Carolina Reaper. Poţi să le amesteci în uleiuri, oţeturi, dai aromă“.

Capsaicina e bună pentru sănătate

Adrian Orza susţine că capsaicina din ardeii iuţi face bine sistemului imunitar şi sistemului cardiovascular.









„Capsaicina este responsabilă de fierbinţeala cauzată de ardeii iuţi. Este foarte bună pentru sănătate. Curăţă vasele. Generază şi producerea de endorfină, un fel de elexir al fericirii în organism. Ardeiul are şi puterea de a reseta creierului...”, a adăugat Orza.

Consilierul local se gândeşte să îşi dezvolte hobby-ul.

„Sunt interesat să dezvolt un proiect european cu legume bio. Am făcut tot felul de produse, de la clasicul ardei uscat, am făcut boia din ea, sosuri, sucuri fermentate de genul Tabasco. Fiind pasionat al bucătăriei se îmbină, mă ajută să-l şi prelucrez. M-am specializat şi în dulceţuri de ardei iuţi. E un amestec cu melasă şi miere de albine. E şi puţin acră. Lumea e tot mai interesată de acest produs. Un patron de reţea de restaurante din Bucureşti a văzut ce fac pe pagina mea de Facebook şi fost interesat să cumpere. Eu nu am deocamdată o firmă în spatele acestui hobby“, a mai spus Orza.