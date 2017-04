Timişoara şi-a recăpătat apelativul de Oraşul florilor. Un olandez a transformat centru oraşului FOTO

Timfloralis 2017 FOTO Ştefan Both

Mii de flori au umplut de culoare centrul Timişoarei. Designeri, arhitecţi, peisagisti, florişti internaţionali, universităţi, firme şi comercianţ se străduie, până duminică, să evidenţieze frumuseţea naturii în contextul urban.



Iniţiatorii proiectului au fost consilierii locali Ştefan Sandu şi Adelina Târziu, în urma şedinţei de consiliu din 2015, în care florarul Wilhem Muhle a primit titlul de Cetăţean de Onoare postmortem.

“În timpul acelei şedinţe am venit cu ideea de a pune pe picioare un festival al florilor şi un muzeul al trandafirilor în Timişoara. Prima parte am reuşit să o punem în practică”, a spus Adelina Târziu.





“Am plecat şi de la tradiţia noastră, Timişoara era recunoscută ca oraş al florilor. Era nefiresc ca oraşul florilor să nu mai aibă nicio legătură cu florile. Am început acest festial cu paşi mici, dar de la an la an a crescut. Ne-am uitat la ce fac şi alţii, dar avem şi designeri români talentaţi”, a adăugat Ştefan Sandu.

Muzeul Trandafriului se lasă deocamdată aşteptat, deşi una dintre locaţii despre care s-a discutat era chiar Casa Muhle. “Casa Muhle a fost ani de zile a fost, din copilărie, casa mea preferată. Era ceva deosebit în peisajul acestui oraş. A intrat pe mâini care nu au respectat tradiţia acelei case. Nu ştiu dacă acum mai este locul ideal pentru un muzeu. Dar va fi şi rândul acestui muzeu”, a mai spus Sandu.

Amenajările unui olandez



Amenajările florale din centrul Timişorei aparţin floristului olandez Dennis Knepkens. “Am folosit peste 35 de soiuri de flori. În mijlocul pieţei sunt bujori, trandafiri, liziantus. Am folosit culorile albastru, alb şi verde, dar şi galbenul, care semnifiă speranţa pentru un viitor luminos. Toată lumea m-a întrebat ce sunt acei flori de pe coroană. Sunt tot bujori, dintr-un soi mai inedit. Anul trecut ne-am gândit la 300 de ani de la eliberarera Cetăţii de sub imperiul Otoman, anul acesta avem ca temă Timişoara Capitala Culuturală Europeană. Ne-am gândit să fie ceva mult mai interactiv”, a spus Dennis Knepkens.





Sunt fericit să avem în jurul nostru o asemenea splendoare, asemenea aranjamente florale. În această perioadă oraşul este plin de flori, în special de lalele. Timişoara şi-a recăpătat apelativul de Oraş al florilor. Eu iubesc florile, iar Timişoara s-a umplut de flori”, a afirmat Robu.





Deschiderea evenimentului a fost făcută de primarul urbei, Nicolae Robu. “, a afirmat Robu.

Fântâna cu peşti a fots împodobită





În afară de expoziţii florale şi aranjamente, Timfloralis aduce o serie de workshop-uri, o paradă a modei cu accesorii florale, spectacole inedite de muzică şi dans, concerte cu Filarmonica Banatul. De asemenea, în piaţa împodobită festiv se vor regăsi standuri expoziţionale cu vânzare. În acest an a fost împodobit şi Fântâna cu peşti.







Asociaţia Floriştilor Români, sub coordonarea Andreei Stor, designer florist internaţional şi preşendinte AFR, va realiza prezentarea şi accesorizarea Zânei Timfloralis şi multe alte surprize.

De asemenea, floristul polonez Pioter Marzec şi designerul Eli Lăslean au pregătit o prezentare de modă cu tematică florală.







Pentru ediţia de anul acesta, Librăria Cărtureşti a amenajat un spaţiu de relaxare, în faţa Operei, unde vizitatorii pot răsfoi şi cumpăra materiale şi reviste de specialitate.