Statuia lui Vladimir Ilici Lenin, de şapte metri, a fost expusă la Timişoara

Artistul Mihai Zgondoiu, originar din Mediaş, dar absolvent al Facultăţii de Arte şi Design din Timişoara, şi-a expus lucrarea „Somnul lui Lenin”, la Galeria Calina -care recent a sărbătorit zece ani de activitate.



Este vorba de o replică la scara 1:1 a statuii lui Vladimir Ilici Lenin care a stat între 1960-1990, în faţa Casei Scânteii din Bucureşti.

Statuia cu Lenin pe burtă a apărut pe platoul din faţa Piaţa Presei Libere, lângă soclul pe care a tronat cândva originalul sculptat de Boris Caragea, în anul 2011, în cadrul evenimentelor „Proiect 1990”. Statuia este demontabilă şi a fost realizată dintr-un material de plastic.

„L-am măsurat pe Lenin când era la Mogoşoaia. Are o lungime de şapte metri. Atunci mi-a venit ideea să printez la scară 1:1 celebra statuie al lui Lenin, din Bucureşti. A fost montată în 2011, în Proiectul 1990, în faţa Casei Presei Libere. M-am gândit că o să nască controverse, dar nu a fost aşa. Nici măcar nu a fost măzgălit sau făcut cu grafiti. Toată lumea făcea poze cu el. Această statuie a ajuns un fel de icon, cool, aşa cum s-a întâmplat cu multe personaje istorice mai mult sau mai puţin controversate. Am primit multe reacţii pozitive. Am ales să-l pun pe Lenin culcat pentru că el a stat culcat din 1990. La un moment dat a stat pe spate, pe urmă, în ultimii ani, a stat pe burtă. Aşa era poziţia lui la Mogoşoaia”, a explicat Mihai Zgondoiu, care astăzi trăieşte şi lucrează la Bucureşti.