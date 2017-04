Schimbare uluitoare în viaţa unui om al străzii. Are o nouă înfăţişare, a reuşit să îşi găsească loc de muncă şi nu mai doarme sub cerul liber FOTO

În urmă cu câteva zile, Arpi (48 de ani) era încă un homeless în Timişoara. De cinci ani era pe străzi , dormea sub cerul liber, pe cartoanele puse la intrarea unui imobil din apropierea Domului Romano-Catolic, trăia din mila oamenilor. Înfofolit cu haine groase, nespălate şi urât mirositoare, cu o barbă de pusnic, ducea o viaţă aspră.

Norocul său s-a numit Ştefan Cojocnean, un cunoscut campion de sporturi extreme şi antrenor de sport, care l-a convins să se bărbierească.

Noul „look” şi mediatizarea cazului său i-a adus numai veşti bune înainte de sărbătorile pascale. Arpi a fost angajat la o firmă de curăţenie şi de săptămâna viitoare va începe să lucreze. Va curăţa utilajele de la fabrica de anvelope Continental, muncă pentru care va câştiga aproximativ 2.000 de lei pe lună. Iar aceasta nu este singura veste bună.







Nu va mai locui pe stradă. Ştefan Cojocnean i-a oferit o încăpere în sala sa de sport, din centrul Timişoarei. După foarte multă vreme, Arpi a putut face şi o baie. Tot din dărnicia lui Cojocnean, fostul om al străzii a fost îmbrăcat cu haine noi.

Arpi a fost miner în Lupeni şi povesteşte că după ce a rămas fără muncă, cu banii de compensaţie luaţi de la stat, a plecat în Germania, apoi în Anglia.

„Mă cheamă Kendi Arpad, sunt născut în Lupeni, am făcut zece clase de şcoală. După aceea m-am angajat la mina de cărbune din oraş”, îşi începe povestea Arpi.





Arpi nu se mai bărbierise de 5 ani

Avea 16 ani când a renunţat la şcoală pentru a lucra în mină. Opt ani a lucrat în şut. „A fost greu. Am lucrat la vagonetele de cărbune, apoi am mai fost la alte secţii până ce s-a închis mina. Am luat banii de pe ordonanţă şi am plecat în Germania. Cred că era salariul pe un an şi jumătate. Bani buni”, a mai spus Arpi.



A stat în Germania şi Anglia

A plecat în Germania, unde şi-a început noua viaţă. A lucrat într-o fabrică de mobilă, însă, spune că nemţii s-au decis să-l trimită înapoi pentru că lucra ilegal. Nici bine nu a revenit acasă, că i-a trecut prin cap să plece în Anglia.







„În Anglia am lucrat într-un restaurant. A fost bine, plăteau bine, aveam locuinţă, dar mi-au trimis şi de acolo acasă. Era cu trei luni înainte să intrăm în Comunitatea Europeană Am stat şase ani acolo. Vorbeam şi italiană şi engleză. Am revenit acasă, dar la Lupeni nu aveai ce face. M-am dus în mai multe oraşe, la Sibiu, la Braşov, am fost şi la Bucureşti. Făceam doar munci necalificate, lucram cu ziua”, a mai povestit Arpi.

Într-un final a decis să vină la Timişoara. Bărbatul a povestit că a lucrat la o fermă de animale, la Bazoş.

Spune că l-au supărat colegii şi a decis să plece. A revenit în Timişoara, dar pentru că nu avea unde să locuiască, a devenit un om al străzii. Dormea pe stradă.

Mă duceam la o biserică, care mă mai ajutau. Îmi dădeau de mâncare. A fost o iarnă grea, dar sunt obişnuit. Nu eram disperat. Dormeam la intrarea unui bloc. Mă lăsau să pun pe jos nişte cartoane, aveam haine groase pe mine şi aveam şi sac de dormit în care mă băgam. Nu mi-a fost frig. Stau de cinci ani pe stradă, sunt obişnuit”, a mai spus Arpi.





Am reuşit să îi găsim un loc de muncă, ajutorul colegilor de la Bizz Club. Dacă primim actele, de marţi poate să meargă la lucru. Regulat îl vedeam pe aleea pietonală. M-a impresionat înfăţişarea lui de pusnic. L-am mai întrebat dacă vrea să mănânce. Interesant este că dacă nu îi era foame nu vroia să mănânce, ceea ce nu prea întâlneşti la oamenii străzii. Ei vor să mănânce tot timpul. Într-o zi, aveam nişte haine aşa că l-am chemat să îşi aleagă. M-a impresionat că nu a lăsat dezordine, a aranjat totul după ce şi-a ales. Mi-am dat seama că e un om de calitate. Atunci l-am întrebat dacă nu ar vrea să se tundă şi să se bărbierească. A spus, de ce nu. A îneţes că va urma o schimbare. După ce am dat barba jos, s-a simţit imediat mai bine”, a declarat Ştefan Cojocnean.



