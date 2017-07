Poliţia Locală a început să patruleze pe canalul Bega. Şalupa cu motor Yamaha a costat 30.000 de euro FOTO

Poliţia Locală Timişoara patrulează pe Bega FOTO Ştefan Both

Poliţiştii locali din Timişoara au început să patruleze pe apă. Şalupa cu motor Yamaha, cumpărată cu 30.000 de euro de la firma gălăţeană care a livrat şi cele şapte vaporeto - dar care deocamdată stau la mal, poate fi condusă de cinci poliţişti. Aceştia au făcut un curs de iniţiere şi au susţinut un examen de permis. Şalupa a obţinut aprobările necesare pentru a-şi putea desfăşura activitatea.

„Şalupa are un motor de 70 de cai putere şi viteza maximă cu care mergem este 12 noduri. E o şalupă pentru amatori, foarte uşor de condus. Am făcut un curs de iniţiere, dar eu am mai condus barci ocazional. Vrem să prevenim infracţionalitatea de-a lungul canalului Bega. Intervenim acolo unde putem să acostăm, sunt şapte zone speciale unde putem andoca. Dar dacă nu putem ajunge noi, avem posibilitatea să ne anunţăm colegii de pe mal”, a spus Alexa Marius, unul dintre cei cinci poliţişti care vor conduce şalupa.

Patrula pe apă este alcătuită din două persoane. „Curs au făcut doar colegii care conduc barca. Eu fac parte din echipaj, dar stau în afara cabinei. Sunt primul care va constata contravenţii, nereguli şi tot ce se petrece în jur, pe canalul Bega şi pe mal. Sunt primul care poate sări din barcă, pentru că eu fac parte din echipa de ordine publică. Facem trasee pe canalul Bega, dar din oră în oră andocăm şi ieşim şi pe maluri, în parcuri”, a declarat Petrişor Pop.

Poliţiştii locali patrulează deja cu şalupa în două schimburi, după-amiaza şi noaptea, pentru a preveni evenimente negative în zona canalului Bega.