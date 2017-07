Pedepsele primite de interlopii care au fluturat o sabie, o bâtă de baseball şi un cuţit în parcarea unui mall din Timişoara

Narcis Dumitru Babiuc, Cătălin Bogdan Drăghici, Remus Banciu şi Darius Gazibara (condamnat în 2015 în dosarul “Udrea” la cinci luni cu suspendare sub supraveghere pentru un termen de doi ani pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice ) au fost trimişi în judecată de Parchetul Judecătoriei Timişoara pentru încăierare în urma unui scandal care a avut loc în parcarea mall-ului din Calea Şagului, în luna mai a anului 2016.

Scandalul a izbucnit în trafic, unde şoferii unui Audi, în care se aflau doi indivizi şi ai unui Range Rover, în care se aflau alţi doi indivizi s-au şicanat reciproc. La sensul giratoriu de la mall-ul de pe Calea Şagului, cele două maşini au intrat în parcare, iar cei patru tineri au coborât din maşină şi s-au luat la bătaie, fiind scoase şi un cuţit, o bâtă de baseball şi o sabie de un metru.

Numai intervenţia promptă a jandarmilor, care se aflau în patrulare şi care au sesizat conflictul încă din trafic, a făcut ca încăierarea să nu degenereze. Practic, jandarmii au intervenit în mai puţin de un minut de la izbucnirea conflictului, încătuşându-i pe scandalagii.

Conflictul a fost înregistrat şi de camerele de supraveghere ale centrului comercial. Din imaginile depuse la dosar se poate vedea cum maşinile parchează în faţa magazinului Carrefour, iar unul dintre tineri este lovit şi cade pe asfalt. De asemenea din imagini se poate vedea că, la un moment dat, unul dintre cei implicaţi în conflict „ridică deasupra capului, sub forma unei ameninţări, îndreptate către cea de-a patra persoană, obiectul lung care luceşte, iar cea de-a patra persoană se retrage pe trotuar”.

În cadrul procesului, toţi cei implicaţi şi-au recunoscut faptele, primind fiecae câte o amendă penală. Astfel, Babiuc, Drăghici şi Banciu au primit fiecare câte o amendă penală de 3.000 de lei, Judecătoria Timişoara a avut în vedere că inculpaţii şi-au recunoscut faptele, sunt tineri şi nu au antecedente penale.

În cazul lui Caius Gazibara, procurorii au cerut închisoare cu executarea pedepsei în regim de detenţie, având în vedere că acesta are antecedente penale, fiind condamnat în 2015 la cinci luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe un termen de doi ani.

Judecătorul a considerat, însă, că e suficientă o amendă penală de 4.500 de lei. În luarea acestei decizii, instanţa a avut în vedere gravitatea infracţiunii, dar a ţinut cont de faptul că în încăierarea produsă Gazibara nu avea asupra sa arme sau obiecte contondente, dar şi de faptul că a fost tăiat la unul dintre degetele de la mână. În favoarea inculpatului a fost reţinut şi faptul că încăierarea a avut loc în parcarea unui centru comercial „la o oră care nu mai făcea accesibilă prezenţa publicului pentru a pereclita şi alte valori sociale”

„Instanţa nu apreciază oportună aplicarea faţă de acesta (n.r. Gazibara) a unei pedepse cu închisoarea, cu atât mai mult cu cât aceasta ar atrage automat revocarea suspendării sub supraveghere a pedepsei de cinci luni închisoare şi executarea pedepsei finale rezultate în regim de detenţie. Or, un astfel de regim de executare a pedepsei nu este apreciat de instanţă ca fiind proporţional cu natura şi modul de comitere a faptei în discuţie, cu atât mai mult cu cât la o soluţie similară s-ar ajunge şi în situaţia în care inculpatul ar da dovadă de rea-credinţă în ceea ce priveşte executarea pedepsei amenzii ce are a-i fi aplicată”, se arată în sentinţa Judecătoriei Timişoara, care poate fi atacată cu apel.