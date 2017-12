Paul Weiner şi Eugen Gondi, artiştii timişoreni celebraţi la 70 de ani. Unul trăieşte în Germania, celălalt în Olanda

Pianistul Paul Weiner şi percuţionistul Eugen Gondi au cântat cântat jazz în Timişoara, de la sfârşitul anilor ’60. Amândoi au ales exilul. Weiner în Germania, Gondi în Olanda. În anii ‘70, Weiner şi Gondi cântau în trupa Free Jazz Trio, care îl mai avea în componenţă şi pe Emil Muller, la contrabas.

În 1975, Weiner a evoluat, alături de Puba Hromadka şi Bela Kamocsa, pe scena festivalului de jazz de la Sibiu, sub numele Paul Weiner Trio. De aici avea să răsară trupa Gramophon, una din cele mai reprezentative trupe de jazz din România.

Paul Weiner s-a născut în 1947 şi a îneput să ia lecţii de pian clasic încă din coplărie. La 16 ani este atras de jazz. Absolvent al Institutului de Electrotehnică, Weiner îşi împărţea timpul între profesie şi muzică.



„Mi-e teamă de cuvântul legendă. Persoanele legendare sunt deja moarte. E destul de groaznic să te gândeşti la asta. Mai ales că şi eu am deja 70 de ani”, afirmă Weiner.

Îşi aminteşte cu nostalgie de concertele de la Flora. “În fiecare seară aveam concert la Flora. Cei care veneau în restaurant putea savura muzica live. Era mare lucru pe atunci. În amintirea vremurile de la Flora am şi o compoziţie muzicală”, a declarat Paul Weiner.

La Gala Jazz-Blues Kamo, Paul Weiner şi Eugen Gondi au cântat din nou împreună. “Mi-a plăcut cum a ieşit concertul. Din ce am văzut şi publicul a fost mulţumit. Este o sală cu o bună acustică. Am şi renunţat la monitor, pentru că se aude foarte bine în sală”, a spus artistul.

Întrebat cum a reîntâlnit Timişoara, Weiner spune: “Timişoara e aşa cum a fost. Desigur, pe vremea aceea nu erau atâtea magazine, restaurante şi cafenele. Dar şi-a păstrat oarecum atmosfera. Din păcate sunt prea multe maşini. Ar trebui un pic reduse maşinile, pentru e groaznic cum se circulă”, a declarat Paul Weiner.



Eugen Gondi: “M-am bucurat că nu am fost uitat”

Şi Eugen Gondi a fost aplaudat la scenă deschisă, la Timişoara. “M-am bucurat că nu am fost uitat şi am fost invitat la aceast festival de jazz. Despre Timişoara nu prea am ce spune. Nu mai e oraşul meu. Sunt alţi oameni. Când mă întâlnesc cu prieteni, îmi revin amintirile. Pentru o oră, două devine din nou oraşul meu. Altfel, sunt străin. Şi aici şi acolo. Îmi place să mă mint că sunt un cetăţean al lumii”, a spus Gondi.

Eugen Gondi s-a născut tot în 1947, la Timişoara, şi a fost colegul de bancă al lui Nicu Covaci, la Liceul de Arte Plastice. În anii 60-70 a cântat jazz cu trioul Paul Weiner.

“Îmi amintesc că primul club de jazz din Timişoara era la ALRUS, clubul de prietenie româno-sovietică. S-a putut întâmpla acest lucru pentru că directorul de atunci era un amator al jazz-ului. Era în 1968. Clubul a fost condus de psiholgul Panfil, care avea o mare cultură muzicală. Norocul timişorenilor a fost că este un oraş aflat în vest şi am putut asculta jazz la radiouri occidentale. Eu am învăţat să cânt singur la tobe”, a povestit Eugen Gondi.

În 1971 a plecat la Bucureşti, urmând să cânte cu Mircea Florian, Marius Popp, Johnny Răducanu, cvintetul Bucureşti, Aura Urziceau sau Radu Goldiş.

“În 1980, m-am întors din Bucureşti, pentru că a nu mai puteam face nimic acolo. Începea revoluţia culturală al lui Ceauşescu. Au interzis tot, nu mai puteam rămâne. Am revenit şi m-am angajat la Teatrul German, ca tehnician de scenă. Apoi am ajuns profesor de percuţie la Şcoala Populară de Artă”, a povestit Eugen Gondi, care pe lângă jazz mai avea o pasiune, fiind pictor.

A părăsit România imediat după Revoluţie, alegând să trăiască la Amsterdam. A lucrat timp de 16 ani la celebrul Rijksmuseum, ca restaurator.

“A trebuit să fac ceva să câştig bani. Din jazz nu se poate trăi în Olanda. E foarte mare concurenţa, sunt foarte mulţi muzicieni de jazz. Sunt şi mulţi buni. Concuraenţa e uriaşă. Puteţi să vă imaginaţi că sunt 29.000 muzicieni numai în Amsterdam”, a mai spus Gondi.



Gondi şi Weiner au făcut parte din grupul muzicienilor care au dus jazzul la Gărâna-locul unde se desfăşoară acum unul din marile festivaluri de jazz din România. Primele întâlniri ale muzicienilor au fost la Brebu Nou, apoi au coborât la şura lui Gigi Tăuş, de la Gărâna.