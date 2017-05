Olimpicul la pian care a câştigat Next Star. Lucas Kohl studiază şase ore pe zi pentru a deveni un mare muzician VIDEO

„Din momentul în care am intrat în liceul din Arad, unde s-a ţinut concursul, am început să tremur. Am avut foarte mari emoţii, chiar şi la repetiţii. De regulă nu am aşa probleme. La pian, la categoria pentru clasa a VIII-a, am concurat opt elevi. Eram din toată ţara. Olimpiada începe însă cu faza pe şcoală. De acolo te califici pe faza zonală, unde vin copii din patru-cinci judeţe. Anul acesta eu am fost la Alba Iulia. La faza naţională ajung doar cei care primesc 100 de puncte. Dacă nu întruneşte nimeni 100 de puncte, nu se ţine faza naţională la acea categorie de vârstă. Şi urmează finala pe ţară, care e cea mai grea. Juriul e exigent, e dur, atent la fiecare greşeală. E o concurenţă foarte mare pentru că toţi cei care participă au ajuns acolo pentru că sunt buni. Anul acesta, în finala de la Arad, am fost doi care am luat 100 de puncte, eu cu o fată din Satu Mare, Maria Voropciuc, cu care, anul trecut, la Olimpiada Naţională, am împărţit locul doi“, a spus Lucas Kohl.