Nicu Covaci, liderul trupei Phoenix, iniţiază o dezbatere: „În Transilvania se cântă celtic. Cine pe cine a influenţat, celţii pe noi sau noi pe celţi?“

Celţii au fost un popor de origine indo-europeană care în secolul al IV-lea î.e.n., au ajuns pe teritoriul Transilvaniei, odată cu invazia în Balcani. Nu au rămas izvoare literare care să ateste prezenţa celţilor, însă descoperirile arheologice au putut dovedi trecutul lor. Grupurile celtice apărute în Transilvania au dus la crearea grupei culturale Hallstattului. Celţii au dispărut după ce dacii şi geţii au început să ocupe aceste teritorii.

Nicu Covaci susţine că a studiat mult folclorul transilvănean, mai cu seamă că muzica celor de la Phoenix este influenţată de muzica populară.



“Mă interesează datinile, ritualurile, ceea cea am cules şi noi, şi am practicat acest gen unic. Oricât rock facem, noi avem o bază folclorică. Culmea, am descoperit influenţele celtice din muzica mea. Ce mama naibi, eu fac folclor românesc, ce am eu cu celţii?! M-am apucat să studiez. Şi aflu că celţii au locuit pe aceste meleaguri. Apoi, celţii au tăiat-o, dar au lăsat nişte urme. Muzica noastră este cu rezolvări celtice. În Banat, Transilvania şi Maramureş se cântă celtic. Ascultaţi cât de diferit sună vioara în aici faţă de celelalte regiuni din România, unde sunt influenţe orientale. Priviţi dansurile. Cei de la River Dance din Dublin dansează ca ăştia din Maramureş. După ce am descoperit toate astea, am vrut să fac un festival celtic în România”, a declarat Nicu Covaci.





Teritorul La Tène principal (450 î.Hr.), în verde. FOTO wikipedia.org Teritorul La Tène principal (450 î.Hr.), în verde. FOTO wikipedia.org



Muzicianul afirmă că numeroase piese cunoscute de la Phoenix au sonorităţi celtice. Covaci a dat exemplul hit-urilor "Fată verde" şi "Mugur de fluier". "Vreau să provoc un scandal mare. Cine a influenţat pe cine. Celţii pe noi sau noi pe celţi?! Eu spun că noi i-am învăţat muzica. Muzica Phoenixului are sonorităţi celtice. La început nu ştiam, dar acum am descoperit că în folclorul meu există aceste elemente celtice. Sunt curios cine ar fi interesat să se înfigă, să studieze asta", a mai spus Nicu Covaci.