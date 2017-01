Nae Caranfil şi-a prezentat noua comedie apocaliptică la Timişoara: „Avem nevoie de cinematografe, filmul la mall a ajuns o anexă la popcorn”

Comedia „6,9 pe scara Richter”, cel mai nou film al lui Nae Caranfil, a putut fi savurată, sâmbătă seara, şi de cinefilii din Timişoara. Proiecţia de gală a avut loc în Sala Capitol, un fost cinematograf, astăzi sala Filarmonicii Banatul, care, uneori redevine spaţiu pentru „A şaptea artă”. „6,9 pe scara Richter” este opera copletă al lui Nae Caranfil, care se semnează regia, scenariu şi muzica.

Caranfil revine la Timişoara după 22 de ani

Ultima dată când Nae Caranfil a vizitat Timişoara a fost în urmă cu 22 de ani, când a venit să prezinte filmul său de debut, “„E pericoloso sporgersi”.





“Iată că între timp am mai îmbătrânit. Dar am deosebita plăcere să revin la Timişoara cu cel mai recent film al meu. Ştiu că timişorenii sunt mai puţini afectaţi de viziunea unui cutremur de pământ. Dar sunt absolut convins că mulţi au avut cutremure personale, cu propriile lor destin. Unii îşi văd relaţiile şi căsniciile cutremurate, alţii îşi văd joburile cutremurate. Alţii creditele la bancă. Există un număr de probleme pe care fiecare încearcă să îl gestioneze şi să reia viaţa. Ştiu că filmele româneşti actuale nu promit multă veselie. Dar eu sper că la acest film oamenii să râdă cu curaj, de propriile lor spaime, legate de un viitor din ce în ce mai nesigur. Este o comedie apocaliptică”, a spus Nae Caranfil.

Trei debuturi în „6,9 pe scara Richter”

În comedia „6,9 pe scara Richter” există trei debuturi importante. Laurenţiu Bănescu, care joacă rolul principal, Simina Arsu şi Miruna Bilei, prezentă şi ea la Timişoara.

„Toţi actorii pe care îi vedeţi în film cântă cu propriile lor voci. Ceea ce pare oarecum normal, dar să ştiţi că o mulţime de <musicaluri> au fost dublate, Audrey Hepburn nu cântă cu vocea ei în My Fair Lady, Natalie Wood nu cântă cu vocea ei în West Side Story, iar lista poate continua”, a spus Caranfil.

Cutremure făcute într-un mod neortodox



Regizorul a dezvăluit şi cum au fost făcute cutremurele din film. „Au fost făcute într-un mod mai

neortodox. Nu ştiu dacă s-a mai făcut aşa la noi. Am găsit un apartament, în Bucureşti, pe care l-am sechestrat pentru filmări. L-am amenajat, după care am construit o replică exactă într-un studio, la Buftea. Maşiniştii s-au ocupat de zgâlţâit, iar cu ajutorul efectelor speciale obţineam în sincron tabloul care care, lustra care se prăbuşeşte, praful care se ridica etc.”, a afirmat Caranfil.







„Nu este un <musical> pentru că nu are convenţiile clare ale genului”

Chiar dacă se cântă mult în film, Nae Caranfil nu consideră că a făcut un „musical”. „Este o comedie realistă care deraiază într-un număr de <musical>. E greşit cum a fost prezentat de mass-media. Ştiţi cum e, nu toţi citesc materialul pe care-l primesc, îl citesc pe diagonală şi îi dau drumul. Nu este un <musical> pentru că nu are convenţiile clare ale genului. Filmul începe fără nicio muzică de atmosferă, încetul cu încetul înţelegem că în cadrul filmului există o trupă de teatru care pregăteşte un <musical>”, a explicat regizorul.

Nae Caranfil susţine că în titlul filmului, acel “6,9” nu are conotaţii sexuale, aşa cum au sugerat unii spectatori din sală. “Se pare că de la un cutremur de această magnitudine, clădirile cu risc din Bucureşti sunt ameninţate cu prăbuşirea”.



“Semne bune anul are”



Nae Caranfil este de părere că cinematografia românească a venit cu câteva surprize în anul 2016.

“Semnele sunt bune. În toamnă au părut trei comedii de mare impact la public, a fost un thriller, a fost un film de Cristi Puiu, în care, cu toată încruntarea lui, au fost hohote de râs în săli. Sunt lucruri noi în acest peisaj mohorât care ne-a fost oferit un număr de ani. Semne bune anul are”, a declarat Caranfil.





“Cinematograful devine ca opera, ceva învechit”



Regizorul are şi o tristeţe când vine vorba de publicul actual. “Se fac atâtea filme, zilnic ies mii de premiere peste tot în lume, să faci ca obiectul său să fie vizibil este foarte greu. Competiţia este uriaşă. Orice tânăr de 17 ani face un film cu telefonul mobil, îl descarcă pe YouTube şi va avea mai multe vizionări decât aş putea să am eu cu un lung-metraj de calibrul acesta. Lumea se schimbă. Suntem într-un alt sistem. Cinematograful devine ca opera, ceva învechit. Înainte înainte să apară televiziunea, Internetul, filmul era o magie”, a mai spus Nae Caranfil.

“Ar trebui să avem în fiecare mare oraş săli de cinema prietenoase”

Nae Caranfil crede că publicul din România se poate reîndrăgosti de film dacă se vor face săli de cinematografe. Şi exclude sălile din mall-uri.











“Ar trebui să avem în fiecare mare oraş săli de cinema prietenoase, bine echipate, care să nu fie în mall-uri. Acea sală de cinema care crează evenimentul poate să facă publicul să se reîndrăgostească de film. La mall e ca la shopping. După ce oamenii au obosit de probat haine spun, hai să vedem ce film e la ora asta, să mergem să-l vedem. Filmul la mall a ajuns o anexă la popcorn”, a afirmat Nae Caranfil.

Sinopsiul filmului „6,9 pe scara Richter”

Iată arăta în câteva fraze noul film al lui Nae Caranfil.

Un tânăr actor de teatru (Laurenţiu Bănescu) navighează cu greu între un rol complicat într-un spectacol de „musical”, o nevastă geloasă până la depresie (Maria Obretin) şi obsesia unui mare cutremur devastator, anunţat ca iminent de toţi „experţii”.





Însă adevăratul cutremur pentru el se dovedeşte a fi re-apariţia propriului său tată (Teodor Corban), după decenii de absenţă. Manipulator şi amoral, tatăl se instalează în universul fiului, confiscându-l cu totul şi bulversându-i existenţa.

Tony-actorul, soţia sa instabilă psihic, tatăl hedonist şi frumoasa (deşi mult prea tânăra) iubită a acestuia (Simona Arsu), evoluează împreună într-o tragi-comedie, în aşteptarea unui dezastru seismic şi a unei premiere teatrale unde, cel puţin în intenţii, „toată lumea râde, cântă şi dansează”...

Nae Caranfil a mai regizat filmele „E pericoloso sporgersi” (1993), „Asfalt Tango” (1995), „Dolce far niente” (1999), „Filantropica” (2001), „Restul e tăcere” (2008), „Closer to the Moon / Alice în ţara tovarăşilor” (2011).