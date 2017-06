Music Travel Festival - organizare ireproşabilă, locaţie de vis, concerte de bună calitate, dar lume puţină FOTO

Timişoara are locaţie bună pentru festivaluri, are şi festivaluri, mai caută doar spectatori. Este valabil şi în cazul Music Travel Festival, care se desfăşoară în acest week-end în fostul ştrand Tineretului, acum Arena Aqua Sport. Este la ieşirea din oraş, pe Calea Lugojului, într-un decor de vis.





O locaţie ideală pentru concerte mari, pentru festivaluri, dar până acum, în afară de expoziţiile chinologice care se ţin aici, a cam fost ocolit acest loc.





Music Travel Festival, pus pe picioare de câţiva tineri, a fost mutat la Timişoara, de la Herneacova – unde s-a desfăşurat ediţia de anul trecut, arată aşa cum trebuie să arate un festival care se respectă. Trei scene, zone de drink-food, locaţii pentru relaxare, plăţile se face cu fise (Token-uri, care pot fi cumpărate în incinta festivalului).

Şi în primul rând muzică bună. În trei zile, la Music Travel Festival concertează peste 30 de artişti internaţionali şi naţionali. Sigma, Asian Dub Foundation, Dub Pistols, Chase&Status, Foreign Beggars, Robin and the Backstabbers, Vama, Viţa de Vie, Travka, The Mono Jacks, Zdob şi Zdub, Domino, The Kryptonite Sparks, Tourette Roulette. Nume mari şi pe scena cu Dj-i. Paco Osuna, James Zabiela, M.A.N.D.Y şi mulţi alţii animă atmosfera până dimineaţa.











Pe lângă spectolul oferit de reprezentaţiile artistice, vibe-ul pozitiv al celor trei zile este dată şi de activităţile special pentru copii şi adulţi: ateliere de creaţie, concursuri şi jocuri, teatru şi şcoala de circ, cabine de realitate virtual.

Din păcate cam lipseşte publicul. În primele două zile nu a fost prea multă lume. La un asemenea eveniment, 2.000-3.000 de persoane înseamnă foarte puţin.













Aseară, la Music Travel, headlineri au fost Zdob şi Zdub şi britanicii de la Asian Dub Foundation - care au oferit un concert memorabil. Pe scena secundă a fost Viţa de Vie, iar la „The wall stage” a fost James Zabiela.

În ultima zi, pe scena mare vor concerta Grave for Sale, The Monojack, Dub Pistols (de la ora 22.30) şi Chase and Status, pe scena a doua Groovernatores, JazzyBIT, Cuib şi Robin and the Backstabbers, iar la DJ-i: Elless, Just2, Ethylen, Paco Osuna şi Iv-In.