Miracolul Arpi continuă. Fostul om al străzii s-a apucat şi de sport VIDEO

Transformarea lui Arpi Kendi, care a locuit pe stradă mulţi ani, este uluioare. Fostul „homeless” are aproape o lună de când are un acoperiş de asupra capului şi un loc de muncă.



Locuieşte într-o cameră a sălii de sport No Limits din centrul Timişoarei şi a fost angajat la o firmă de curăţătorie industrială (curăţa utilajele de la fabrica de anvelope Continental).



Transformarea lui Arpi i se datorează campionului de sporturi extreme Ştefan Cojocnean (singurul român care a participat la competiţia Imposibility Challenger), care, alături de alţi oameni de bine, se preocupă de viaţa fostului om al străzii.

Arpi este acum un om îngrijit, are haine de schimb curate pentru fiecare zi a săptămânii. Iar în scurt timp vine şi primul salariu.





Deşi are 48 de ani, Arpi arăta şi se comporta ca un moşneag. Pentru că a fost luat sub aripă de un sportiv, era aproape inevitabil să nu se apuce şi de mişcare. Acesta a făcut primii paşi pe picioroange moderne (powerisers).

“Miracolul Arpi, călugărul străzii mă uimeşte din nou, deoarece este incredibil ca nefăcând mişcare de 29 de ani, şi să locuieşti 12 ani pe stradă în frig, arşiţă şi ploaie şi să reuşeşti să mergi fără ajutor singur pe poweriser în nici cinci minute, chiar este <wow>. El se străduieşte în fiecare zi să înveţe ceva nou. Este un adevărat exemplu <no limits> pentru oameni. S-a reintegrat perfect şi rapid în societate, cu un loc de cazare, loc de muncă şi cu o altă înfăţişare...datorita unor oameni care au fost alături de el, de miracolul Arpi”, scris Ştefan Cojocnean pe pagina sa de Facebook.

Citeşte şi:



Schimbare uluitoare în viaţa unui om al străzii. Are o nouă înfăţişare, a reuşit să îşi găsească loc de muncă şi nu mai doarme sub cerul liber FOTO

Transformarea unui bărbat fără adăpost din Timişoara. A fost convins să se bărbierească după cinci ani FOTO