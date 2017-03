„Lolita” care şi-a ucis iubitul cu 30 de ani mai în vârstă: „Veneau persoane dubioase. Mă obliga să mă prostituez”

Primul termen din dosarul în care Cristina Răceanu (18 ani) este judecată pentru violenţă în familie – omor asupra concubinului, Dan Ardelean (48 ani), a fost programat joi, la Tribunalul Timiş. Adusă încătuşată la Tribunal, Cristina Răceanu şi-a acoperit faţa, iar în faţa instanţei a declarat că vrea să fie judecată în procedură simplificată şi recunoaşte fapta. „Îmi pare rău, dar nu am realizat nimic”, a spus tânăra în faţa instanţei, arătând că nu a avut discernământ.

Cristina Răceanu a povestit şi cum l-a cunoscut pe Dan Ardelean, dar şi cum a ajuns să îl omoare cu mai multe lovituri de cuţit. „La început nu am avut o realaţie. Am avut nevoie de o familie şi ei m-au luat la ei în casă şi m-au iubit. Am început relaţia cu el la 16-17 ani. Am fost cu el la psihiatru, am luat pastile, am fost diagnosticată cu schizofrenie uşoara şi anxietate. (...) Mă evita, mă respingea în unele momente. Mă şi lovea, m-a strans de gât, m-a lovit cu piciorul. La noi în casă veneau persoame dubioase. Mă obliga să mă prostituez. Avea schimbări de comportament şi el”, a declarat tânăra, potrivit căreia în momentul crimei, alături de concubinul său în casă mai era un băiat înalt, pe care nu îl cunoştea.

Fratele lui Dan Ardelean, fiica acestuia şi mama victimei s-au constituit parte civilă în dosar solicitând, în total, daune morale de 1,5 milioane de euro. Cristina Răceanu riscă o pedeapsă cuprinsă între 10 şi 25 de ani de închisoare. Procesul continuă la Tribunalul Timiş.