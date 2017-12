Limuzina cu care circulă primarul Timişoarei, fotografiată în timp ce depăşea o coloană pe liniile de tramvai: „Pot să circul în regim de urgenţă”

Maşina de serviciu a primarului Timişoarei, Nicolae Robu, un Mercedesul E Class pus la dispoziţia Primăriei Timişoara de societatea de salubritate Retim, a fost surprinsă marţi dimineaţa pe liniile de tramvai de pe strada 1 Decembrie. Autoturismul, la volanul căruia se afla Vasile Paraschi, şef ul Biroului Transporturi din cadrul Poliţiei Locale, detaşat la primărie pe postul de şofer al primarului, a intrat pe liniile de tramvai pentru a depăşi o coloană de maşini care aştepta la semafor.

Primarul Nicolae Robu a declarat că se afla în zonă pentru a verifica lucrările proaspăt finalizate la strada Surorile Martir Caceu, iar în astfel de situaţii poate circula pe liniile de tramvai. „Eu pot să circul în regim de urgenţă pe şantierele din Timişoara”, a spus Nicolae Robu, care a mai declarat că a fost pe şantier pentru că vrea să vorbească în cunoştinţă de cauză, nu din ce îi spun alţii.

Întrebat dacă la intersecţia de la Michelangelo a trecut pe roşu, aşa cum se spune pe internet, primarul a negat vehement. „Nu am trecut pe roşu. Sunt nişte ordinari cei care au spus aşa ceva. E deranjant că sunt oameni care se ocupă cu aşa prostii. Or fi fost supăraţi că nu era deschisă strada Martir Caceu şi se circula greu (…) Credeţi că-mi pierd vremea cu aşa ceva? Ce realizări pot eu avea dacă mă apuc să dau replici, să mă dezvinovăţesc, eu am treburile mele, nu-mi pierd vremea cu prostii din astea. Credeţi că nu avea o poză, dacă era aşa? Dar există şi Photoshop, le dau eu idei”, a declarat Robu.