Judecătorii şefi de tribunale solicită scoaterea procurorilor din luarea deciziilor care le vizează cariera. Şefii curţilor de apel se alătură demersului

Decizie revoluţionară a şefilor de tribunale şi curţi de apel din toată ţara. Reuniţi la Constanţa, în cadrul unei întâlniri semestriale organizate de CSM, şefii tribunalelor au adoptat o rezoluţie prin care solicită „declanşarea, în cel mai scurt timp, de către puterea legislativă, precum şi de către celelalte autorităţi decizionale, a tuturor demersurilor în măsură să conducă la recunoaşterea şi asigurarea garanţiilor necesare pentru o justiţie independentă”.

Prin rezoluţie, judecătorii le solicită judecătorilor din CSM „să asigure respectarea dispoziţiilor legale, aşa încât drepturile fiecărui judecător să fie efectiv protejate, niciun argument de oportunitate neputând prevala celui de legalitate”. Redăm mai jos rezoluţia şefilor de tribunal, aşa cum a fost ea publicată de juridice.ro.

„Solicităm consolidarea statutului judecătorilor prinsepararea imediată a atribuţiilor Consiliului Superior al Magistraturii referitoare la cariera judecătorilor şi procurorilor, precum şi cu privire la organizarea şi funcţionarea instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor în sensul ca acestea să aparţină distinct celor două Secţii ale Consiliului, respectiv Secţiei pentru Judecători în privinţa judecătorilor şi instanţelor judecătoreşti şi Secţiei pentru Procurori în privinţa procurorilor şi parchetelor.

Recunoaşterea acestei garanţii ar conduce la o consolidare a independenţei judecătorilor, singurii care înfăptuiesc justiţia, acest lucru nefiind pe deplin posibil cât timp cariera le este hotărâtă prin alte mecanisme decât cele proprii puterii judecătoreşti.

Solicităm judecătorilor – membri în Consiliului Superior al Magistraturii să denunţe şi să se delimiteze de orice încălcări ale dispoziţiilor legale, având această obligaţie faţă de întregul corp de judecători pe care-l reprezintă, dar şi faţă de societatea românească în favoarea căreia îşi exercită funcţia publică.

Întrucât JUDECĂTORUL are un rol hotărâtor în statul de drept, solicităm tuturor instituţiilor şi autorităţilor publice implicate în reglementarea statutului judecătorului, precum şi în organizarea şi funcţionarea instanţelor judecătoreşti să dispună măsurile necesare în acest scop, începând cu consolidarea rolului şi atribuţiilor Secţiei pentru Judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.

Reafirmăm importanţa întăririi garanţiilor de independenţă recunoscute deja prin înlăturarea oricăror forme de presiune ce ar putea ameninţa desfăşurarea activităţii judiciare în alte condiţii decât cele strict legale.



Prezenta Rezoluţie va fi transmisă Plenului CSM, Ministrului Justiţiei, preşedinţilor Camerei Deputaţilor şi Senatului şi va fi adusă la cunoştinţa tuturor celor interesaţi de buna funcţionare a sistemului justiţiei prin mijloacele de informare publică”.

După apariţia rezoluţiei şefilor de tribunale au prins curaj şi şefii curţilor de apel, care au emis un comunicat în care arată că susţin punctul de vedere al preşedinţilor de tribunale, discuţii pe această temă având loc cu ocazia întâlnirii preşedinţilor şi vicepreşedinţilor de curţi de apel care a avut loc la Cluj – Napoca, în perioada 11 – 12 mai. „Solicităm şi noi puterii legislative ca, în cel mai scurt timp, să adopte modificări legislative care să asigure separarea atribuţiilor Consiliului Superior al Magistraturii, astfel încât cariera judecătorilor şi organizarea instanţelor judecătoreşti să reprezinte prerogative aparţinând exclusiv secţiei pentru judecători. De asemenea, reamintim că membrii judecători ai Consiliului datorează în primul rând, societăţii, dar şi întregului corp de judecători, respectarea legii în exercitarea funcţiei publice asumate, dincolo de orice conjunctură ce ar putea afecta desfăşurarea activităţii judiciare de către instanţe în condiţii de independenţă deplină”, se arată în comunicatul preşedinţilor curţilor de apel.

Cristian Dănileţ se opune rezoluţiei

În urma apariţiei rezoluţiei, judecătorul Cristian Dănileţ a reacţionat pe pagina sa de Facebook, susţinând că nu este de acord cu un astfel de demers. „Fiindcă sunt judecător şi activez la un tribunal voi spune câteva lucruri. E prima oară când aud de aşa ceva. Nu am fost consultat în prealabil, nu am mandatat pe nimeni să semneze şi nu sunt de acord cu un asemenea demers. Nu cred că e adecvat că membri CSM sa semneze o astfel de rezoluţie adresată celorlalţi membri CSM: credeam că timpul fracţiunilor din CSM a trecut si cred că disensiunile din CSM, fireşti uneori, nu trebuie să ocupe agenda publica. Cu siguranţă însă nu e cazul că unii judecători, cu atât mai mult membri CSM sa se poziţioneze împotriva procurorilor din CSM, astfel de conflicte fiind complet artificiale şi specifice doar anilor 2000. Azi, membrii CSM trebuie sa fie solidari între ei, puternici că organism, să apere magistratura in ansamblu şi să militeze pentru un act de justiţie competent şi eficient. Iar oamenii sa se obişnuiască cu ideea că din anul 1991 procurorii sunt magistraţi şi aşa vor rămâne, că o garanţie a independenţei actului de justiţie la care contribuie si ei, prin atribuţii specifice”, arată Dănileţ pe pagina sa de Facebook.