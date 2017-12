Judecătoare pensionată subit după o anchetă „Adevărul“: „Deconturile încasate de doamna judecător au fost restituite integral, în mod voluntar“

Într-un articol pe tema decontării transportului şi navetei din Justiţie, „Adevărul” a relatat cazul judecătoarei Maria Bacău (52 de ani) de la Curtea de Apel Timişoara, care a cerut să i se deconteze, timp de un an, aproximativ 70 de lei lunar pentru naveta de la Dumbrăviţa, comună rezidenţială lipită de Timişoara, unde judecătoarea deţine o vilă de 630 mp.



„O oră stăm în trafic, să ştiţi. A fost vorba de câteva luni pentru că am considerat că... Eu nici nu am mai decontat după aceea, nu mai figurez. Am renunţat pur şi simplu. Timpul nu mi-a permis să depun acte (n.r. pentru justificarea decontului)”, declara judecătoarea Maria Bacău.

Apartamentul nu e locuinţă pentru că e închiriat unei firme

În urma publicării articolului, un cititor „Adevărul” a sesizat că judecătoarei i s-a decontat naveta ilegal, în condiţiile în care, potrivit declaraţiei de avere, Maria Bacău deţine un apartament în Timişoara, iar legea prevede că dacă solicitantul deţine o locuinţă proprietate personală în oraşul pentru care solicitat decontarea navetei, nu poate beneficia de decontarea sumei.



Ziarul „Adevărul” i-a solicitat Curţii de Apel Timişoara un punct de vedere pe această temă. Curtea de Apel a transmis că judecătoarea Maria Bacău a decontat naveta prevalându-se de faptul că legea prevede că nu pot beneficia de decontarea navetei cei care deţin o locuinţă proprietate personală, iar apartamentul judecătoarei este închiriat unei firme, deci are destinaţie comercială. „Doamna judecător a beneficiat de decontul transportului în perioada iunie 2015 - mai 2016, când a renunţat la acest beneficiu, având în vedere neclarificarea situaţiei juridice privind interpretarea prevederilor art.23 alin.4 din OUG nr. 27/2006, cu privire la includerea în sintagma «locuinţă proprietate personală» a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă (spaţiu comercial), deţinut de beneficiarul decontului pentru transport”, se arată în răspunsul comunicat de Curtea de Apel.

A returnat banii şi s-a pensionat

Potrivit aceluiaşi document „deconturile încasate de doamna judecător au fost restituite integral de către aceasta, în mod voluntar”. Curtea nu comunică dacă deconturile au fost returnate în urma anchetei „Adevărul” sau în mai 2016, când judecătoarea a renunţat la beneficiu. Cert este, însă, că în urma dezvăluirilor "Adevărul", judecătoarea Maria Bacău a depus cerere de pensionare pentru a ieşi din sistem. Maria Bacău a cerut pensionarea începând cu data de 4 decembrie. Consiliul Superior al Magistraturii s-a reunit abia în 7 decembrie, când a decis să îi transmită preşedintelui Klaus Iohannis propunerea de eliberare din funcţie a Mariei Bacău, prin pensionare.



Curtea de Apel Timişoara a mai comunicat că „pentru lămurirea interpretării şi aplicării corecte a dispoziţiilor mai sus arătate, a fost solicitat un punct de vedere Ministerului Justiţiei”. Mai exact, Curtea de Apel îi solicită Ministerului Justiţiei să spună dacă un apartament transformat în sediu de firmă poate fi considerat încadrat la categoria „locuinţă”, atunci când vine vorba de decontarea navetei.

Dosar penal pentru o grefieră aflată în situaţia judecătoarei

Într-o situaţie similară judecătoarei Maria Bacău s-a aflat şi o grefieră a Curţii de Apel Timişoara, Gabriela Kareta. La fel ca judecătoarea Maria Bacău, Gabriela Kareta a decontat naveta în timp ce deţinea un apartament în Timişoara. Doar pentru că apartamentul ei era folosit ca locuinţă şi nu ca sediu de firmă, ca în cazul judecătoarei, grefiera s-a ales cu plângere penală pentru fals şi înşelăciune şi obligată să restituie banii încasaţi ilegal.