Japonezii de la Mitsubishi sunt ademeniţi să-şi deschidă fabrica de motoare în comuna timişeană Săcălaz

La începutul lunii martie, cei de la Mitsubishi au avut o întâlnire la Guvernul României, punând ochii pe două zone de la noi din ţară: în judeţele Timiş şi Prahova. Niponii sunt ademeniţi să realizeze ivestiţia în comuna timişeană Săcălaz, a dezvăluit primarul localităţii aflate lângă Timişoara.



„Ştiţi că cei de la Mitsubishi caută o locaţie pentru a deschide o fabrică de motoare cu turbină. Încercăm să îi atragem la noi. Una din locaţiile din Timiş a fost la Giarmata. Am avut însă o delegaţie de italieni care sunt proprietarii platformei de la Beregsău, care a aparţinut cândva celor de la Comtim. Mi-au spus că sunt dispuşi să negocieze cu cei de la Mitsubishi să construiască acolo. Platforma are în jur de 200 de hectare, are toate utilităţile, tot ce trebuie. M-au rugat să fac şi eu loby la Consiliul Judeţean Timiş”, a declarat Ilie Todaşcă, primarul localităţii Săcălaz.



Conform primarului, grupul de italieni care l-a vizitat este format din şapte oameni de afaceri, care au cumpărat platforma Beregsău de la Smitfield. Noii proprietari au început deja să demoleze spaţiile fostei ferme. Italienii au mai avut un plan, să deschidă cel mai mare parc de distracţii din Europa de Sud-Est. Nu s-a materializat acest plan.

„Italienii au auzit probabil că cei de la Mitsubishi caută spaţii în Timiş. Ei spun că vor începe să negocieze cu ei, că pot să le pună la dispoziţie suprafaţa cerută de japonezi, poate resuşesc să bată palma cu ei. Cred că 60 de hectare vor. Ar fi extraordinar pentru noi”, a mai declarat Ilie Todaşcă.



Ilie Todaşcă, primarul din Săcălaz FOTO gazetadinvest.ro



Săcălaz a fost până acum o comună mai puţin interesantă pentru investitori. Aici există doar un centru logistic şi o fabrică de soluţii pentru clinicile de stomatologie, Mitsue Chemicals, Şi această fabrică este una japoneză.

„Văd că japonezii ne iubesc pe noi, săcălăzenii. Nu ar fău să vină şi Mitsubishi”, a adăugat Todaşcă.

Timişul a mai pierdut o investiţie mare în detrimentul Ungariei. Cei de la Mercedes Benz ar fi dorit să deschidă fabrica în România, fiind luat în calcul judeţul Timiş, însă oficialii concernului german au renunţat la idee din cauza neseriozităţii, a infrastructurii precare şi a rechinilor imobiliari care au umflat preţurile odată ce au aflat de intenţia nemţilor de a investi aici.